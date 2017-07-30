30 Temmuz 2017 Pazar5 Zilkâde 1438
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Askeri araç devrildi: 4 yaralı

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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı.
Askeri araç devrildi: 4 yaralı
Askeri araç devrildi: 4 yaralı Askeri araç devrildi: 4 yaralı Askeri araç devrildi: 4 yaralı

Göreve giden İmranlı İlçe Jandarma Komutanlığına ait Jandarma Uzman Çavuş Yavuz K. yönetimindeki 58 JAA 187 plakalı cobra tipi zırhlı araç, Çandır-Güzelyurt yol ayrımında devrildi. Sürücünün yara almadığı kazada araçta görevli jandarma uzman çavuşlar Nurullah Ç, Mehmet Ş, Nuri Ö. ve İbrahim K. yaralandı. 

Yaralı askerlerden Nuri Ö. ve Mehmet Ş. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde, Nurullah Ç. ve İbrahim K. Numune Hastanesinde tedavi altına alındı. 

Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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