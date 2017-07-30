30 Temmuz 2017 Pazar5 Zilkâde 1438
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Yine CHP’li belediye yine ağaç katliamı

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Tekirdağ Çerkezköy’de CHP’li belediye “cadde düzenlemesi” gerekçesiyle ağaç katliamına girişti.
Yine CHP’li belediye yine ağaç katliamı
Yine CHP’li belediye yine ağaç katliamı Yine CHP’li belediye yine ağaç katliamı Yine CHP’li belediye yine ağaç katliamı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tek yön uygulamasına geçilen caddedeki ağaçlar geceleri kepçelerle sökülmeye başlandı. 285 ağaçtan ilk sökülen 91 ağacın, saksılara ekildiği açıklandı. Diğer caddedeki 300 ağaç da sonbaharda sökülecek.

GECELERİ SÖKÜYORLAR

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, CHP'li belediye, hazırladığı sirkülasyon projesi kapsamında, geçen 19 Haziran'dan itibaren Atatürk, Öztrak ve Uğur Mumcu caddelerindeki trafiği tek yönlü yaptı. Atatürk Caddesi iniş, Öztrak ve Uğur Mumcu caddeleri ise çıkış yönü olarak belirlendi. Belediye, uygulamanın başlamasının üzerinden yaklaşık 1,5 ay geçtikten sonra ise eski Öztrak caddesi üzerindeki orta refüjü kaldırmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, gece yarısı kepçelerle orta refüjdeki ağaçları yerinden sökerek traktör veya kamyonet kasalarına yükleyerek müdürlük bahçesine taşıdı. Öztrak Caddesi'ndeki 285 ağaçtan 91'inin sökümü tamamlanırken, ekipler, söküm işlemini geceleri sürdürüyor.

300 AĞAÇ SÖKÜLECEK

Belediye ise sökülen ağaçların saksılara dikildiğini ve uzman ekipler tarafından bakımı yapıldıktan sonra kentteki yeşil alanlara dikileceklerini, ayrıca iki caddedeki kaldırımlara da ağaçlandırma çalışması yapılacağını açıkladı. Atatürk Caddesi'nde bulunan yaklaşık 300 ağacın da kasımda söküleceği öğrenildi.

GEZİ'DE BAĞIRANLAR, BAŞINI KUMA GÖMDÜ!

Gezi olaylarında, ağaçları bahane ederek sokaklara dökülen sivil toplum ve siyasi partiler ise sessiz. Aynı dönemde eylemlere destek veren Çerkezköy'deki CHP yönetiminden hiçbir tepki gelmemesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, "Her yer Taksim, her yer direniş', 'diye slogan atan çevreciler neden ortada yok. Refüjlerdeki ağaçlar sökülüyor ve dikildikleri yerde kuruyorlar. Buna neden sessiz kalıyorlar" diyerek tepki gösterdi.

AĞAÇLARI KURUTTULAR

Belediye, sökülen ağaçların, Bağlık Mahallesi'nde bulunan taziye evinin etrafına diktiğini açıklarken, iddia gerçekdışı çıktı. AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Abdullah Öğe, ağaçların söküm mevsimi olmadığını, sökme işleminin kasım, aralık aylarında yapılması gerektiğini belirterek, sökülen ağaçların kuruduğunu açıkladı. Öğe, "Sökülen ağaçlar ise zaten 10 yıllık ağaçlar. Biz ağaçları yerinde inceledik ve kuruduklarını gördük. Zaten 5-6 tanesi dikilmiş geri kalanının akıbeti belli değil" dedi.

SABAH

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