30 Temmuz 2017 Pazar5 Zilkâde 1438
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Körfez krizinde flaş gelişme! Geri adım attılar

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Suudi Arabistan'ın başını çektiği ülkeler, Doha yönetiminin terörizmle mücadelede iyi niyet göstermesi halinde diyaloğa hazır olduklarını duyurdu.
Körfez krizinde flaş gelişme! Geri adım attılar
Körfez krizinde flaş gelişme! Geri adım attılar Körfez krizinde flaş gelişme! Geri adım attılar Körfez krizinde flaş gelişme! Geri adım attılar

İkinci ayını doldurmak üzere olan Katar krizinde, Suudi Arabistan'ın başını çektiği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yeni bir açıklama yaptı.

Dört Arap ülkesi, Doha yönetiminin terörizmle mücadelede iyi niyet göstermesi halinde diyaloğa hazır olduklarını duyurdu.

Katar'a ambargo uygulayan ülkeler, daha önce 13 maddelik bir talep listesi sunmuş ve söz konusu liste Doha tarafından reddedilmişti. Talep listesinde Türk askeri üssünün kapatılması da vardı.

Katar karşıtı blok, daha sonra listeyi yumuşatmış ancak yine istediği sonucu elde edememişti.

ABD'den gelen son mesajlar ise, Washington'ın krizin bitmesini beklediğini gösteriyor.

Türkiye, krizin çıktığı günden bu yana Katar'a destek veren en önemli ülke konumunda.

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