30 Temmuz 2017 Pazar5 Zilkâde 1438
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Atatürk heykeline tahra ile saldırı!

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Siverek'de, seyyar satıcılık yapan Mehmet Mra, ’Dinimizde putperestliğe yoktur’ diye bağırarak Atatürk heykeline elindeki tahra ile zarar vermeye kalkıştı.
Atatürk heykeline tahra ile saldırı!
Atatürk heykeline tahra ile saldırı! Atatürk heykeline tahra ile saldırı! Atatürk heykeline tahra ile saldırı!

Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde, seyyar satıcılık yapan Mehmet M., ’Dinimizde putperestliğe yoktur’ diye bağırarak Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk heykeline elindeki tahra ile zarar vermeye kalkıştı. Saldırgan, heykelin yakınındaki İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan çıkan askerler tarafından etkisiz hale getirilerek, polislere teslim edildi.

Siverek’te seyyar satıcı Mehmet M., öğle saatlerinde resmi törenlerin yapıldığı Hasan Çelebi Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Meydanı’na geldi.

"DİNİMİZDE PUTPERESTLİK YOKTUR"

Şalvarlı ve başında sarığı bulunan Mehmet M., bir anda Atatürk heykelinin bulunduğu alana çıkıp, elindeki tahra ile heykel zarar vermeye başladı. Elindeki tahrayla heykele rastgele vurarak zarar veren ve ’Dinimizde putperestlik yoktur.

Putperestliğe sahip çıkanlar peygamberin soyundan mıdır?’ diye bağıran Mehmet M.’yi görenler durumu polise bildirerek engel olmaya çalıştı. Olanlar meydanın yakınındaki Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından fark edildi.

Hızla meydana gelen jandarmalar, elindeki tahrayı aldıkları Mehmet M.’yi heykelin olduğu bölgeden indirdi ve gelen polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınan saldırgan, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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