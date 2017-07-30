30 Temmuz 2017 Pazar5 Zilkâde 1438
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Meteorolojiden uyarı! Bu illerde oturanlar dikkat

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Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Gaziantep'in bugünden itibaren sıcak hava dalgası etkisinde kalacağı uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden uyarı! Bu illerde oturanlar dikkat
Meteorolojiden uyarı! Bu illerde oturanlar dikkat Meteorolojiden uyarı! Bu illerde oturanlar dikkat Meteorolojiden uyarı! Bu illerde oturanlar dikkat

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya,Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için sıcak hava dalgası uyarısında bulundu. 

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,"Yapılan son analiz ve tahminlere göre hava sıcaklığının 31 Temmuz 2017 Pazartesi gününden itibaren artarak mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği ve Ağustos aynının ilk 10 günü boyunca etkili olacağı tahmin edilmektedir. Bu sıcak hava dalgasıyla birlikte bazı il ve ilçelerimizde uzun yıllar en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşılabileceği beklenmektedir"denildi.

Aşırı yüksek sıcaklıkların meydana getireceği olumsuzluklara karşı uyarı yapan meteoroloji açıklamasının devamında,"Başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10:00 - 16:00 saatleri arası güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır"ifadelerine yer verildi.

ADANA, MERSİN, OSMANİYE...

Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Gaziantep'in bugünden itibaren sıcak hava dalgası etkisinde kalacağı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölgede devam eden yüksek sıcaklıkların, bugünden itibaren artarak mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği belirtildi. 

Deniz üzerinden esmesi beklenilen rüzgar nedeniyle nem miktarı artacağından hissedilen hava sıcaklığının da daha yüksek olabileceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, "Önümüzdeki hafta bazı illerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları Adana’da 37-38, Mersin merkezde 35, Osmaniye’de 37-38, Hatay merkezde 35-36, Kahramanmaraş’ta 40-42, Kilis ve Gaziantep il merkezlerinde 40-42 derece olması bekleniyor." ifadesine kullanıldı. 

Açıklamada, aşırı yüksek sıcaklıkların meydana getireceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşların güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına direkt maruz kalmamaları uyarısı yapıldı.

BATI AKDENİZ İÇİN UYARI

Meteoroloji, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur için yüksek sıcaklık uyarısında bulundu. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, bölgede mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren artmaya başlayacağı, çarşamba gününe kadar mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Açıklamada, önümüzdeki hafta yüksek hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına direk maruz kalmamaları uyarısı yapıldı. 

Açıklamada, hafta içinde beklenen hava sıcaklıklarının Antalya ve Muğla'da 36-40, Burdur'da 35-37 ve Isparta'da 33-35 derecede seyretmesinin beklendiği ifade edildi.

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