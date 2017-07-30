30 Temmuz 2017 Pazar5 Zilkâde 1438
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Putin kendi açıkladı! Büyük hazırlık

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus donanmasının bu yıl 30 yeni savaş gemisi alacağını belirtti.
Putin kendi açıkladı! Büyük hazırlık
Putin kendi açıkladı! Büyük hazırlık Putin kendi açıkladı! Büyük hazırlık Putin kendi açıkladı! Büyük hazırlık

Putin, Rus Donanma Günü vesilesiyle bugün St. Petersburg kentinde düzenlenen resepsiyonda, yerel sanayi ve bilimin yardımıyla ulusal savunmayı güçlendirme çalışmalarının başarıyla ilerlediğini belirterek, donanmaya modern gemilerin sağlandığını kaydetti.

Putin, "Bu yıl, 30 geminin daha hizmete sunulması planlanıyor. Donanmamızın, modern silahların oranını ve savaş gemilerinin kalitesini artırma yönündeki diğer planlarına sıkıca uyacağız" dedi.

GEÇEN YIL 24 GEMİ, 2 DENİZALTI VE 1 DE İKMAL GEMİSİ 

Sputnik'in haberine göre Rus lider, geçen yıl donanmaya 24 savaş gemisi, 2 denizaltı ve 1 ikmal gemisinin sağlandığını hatırlattı. 

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