30 Temmuz 2017 Pazar5 Zilkâde 1438
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Fatih Terim'den son dakika açıklaması

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Fatih Terim, Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden istifa etmediğini, görevine son verildiğini açıkladı.
Fatih Terim'den son dakika açıklaması
Fatih Terim'den son dakika açıklaması Fatih Terim'den son dakika açıklaması Fatih Terim'den son dakika açıklaması

Terim, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "3,5 yıl görev yaptığım Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden istifa etmedim. Daha net yazayım, görevime TFF tarafından son verildi." ifadelerine kullandı.

Fatih Terim, Çeşme'de bir mekanda yaşadığı olaydan sonra görevden ayrılmayı teklif ettiğini ancak bu teklifinin kabul edilmediğini belirterek, "Bir süre önce yaşanan olaydan hemen sonra, başkan Yıldırım Demirören'in ofisinde, Ali Dürüst'ün de bulunduğu konuşmada kendilerine eğer bu olay kuruma ve kişilere zarar veriyor ise görevi hemen bırakabileceğimi söyledim. Bunun üzerine Yıldırım Demirören bana sarılarak, "Hocam daha yapacak çok şeyimiz var." dedi ve böyle bir şeyin asla söz konusu olmadığını söyledi." sözlerine yer verdi.

Terim, bu görüşmeden sonra yaşanan süreci ise şöyle anlattı:

"Ben de ekibimle birlikte Dünya Kupası hazırlıklarına devam ettim. 26 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde Ali Dürüst ofisime gelerek, Riva'da Yıldırım Demirören, Cengiz Zülfikaroğlu ve Servet Yardımcı ile yaptıkları toplantıda alınan kararın görevime son verilmesi olduğunu bildirdi.

Ben de şaşkınlıkla Ali Dürüst'e, "Bu önemli iki maç arifesinde mi diye sorduğumda, "Maalesef öyle" dedi. Servet Yardımcı'nın bunun bir an önce yapılmasını istediğini söyledi. Ben bu kararı, Yıldırım Demirören'den duymak istediğimi söyledim. Daha sonra Yıldırım Demirören ile Levent'te buluştuk. Kendisi bu kararı teyit etti. Kendisine gerekçeyi sordum. Bana gerekçe olarak, "Hocam seni çok yıprattılar, senin üzerinde de bizi yıpratıyorlar" dedi. Beraberlikler kadar ayrılıkların da bu işte doğal olduğunu söyleyerek, kendisine bu mevkiinin bir an evvel dolması gerektiğini elimden gelen yardımı da yapacağımı da söyleyerek vedalaştık. 3,5 senelik bir süreçte benimle birlikte görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma bu vesile ile bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben susunca yerime konuşan çok oluyor. Yakışıksız iddia ve yorumları üzüntü ile takip ediyorum. Yaşananlar tüm gerçekliği ile bu şekildedir.

Saygılarımla..."

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