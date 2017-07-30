Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyir, Katar'ın Mekke'yi uluslararası statüye sokmak istediğini iddia ederek, "Katar'ın, Mekke'yi uluslararasılaştırma talebi saldırgandır ve krallığa savaş ilanıdır" dedi.
30 Temmuz 2017 Pazar5 Zilkâde 1438
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Suudi Arabistan: Bu savaş ilanıdır
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, "Katar'ın, Mekke'yi uluslararasılaştırma talebi saldırgandır ve krallığa savaş ilanıdır" dedi.
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