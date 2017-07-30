31 Temmuz 2017 Pazartesi5 Zilkâde 1438
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Terör örgütü PKK/PYD sivillere saldırdı

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Terör örgütü PKK/PYD'nin Halep'e bağlı Azez ilçesinin Kel Cibrin köyüne düzenlediği havan topu saldırısında bir kız çocuğu hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.
Terör örgütü PKK/PYD sivillere saldırdı
Terör örgütü PKK/PYD sivillere saldırdı Terör örgütü PKK/PYD sivillere saldırdı Terör örgütü PKK/PYD sivillere saldırdı

Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'nin Halep'in kuzeyindeki Azez ilçesine havan topuyla düzenlendiği saldırıda bir çocuk öldü, 6 sivil yaralandı.

Muhaliflerin kontrolündeki Azez'deki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden Heysem Ceber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK/PYD'nin ilçenin güneyindeki Kel Cibrin köyünü havan toplarıyla hedef aldığını bildirdi.

Ceber, "Havan toplarının yerleşim yerlerini isabet alması sonucu bir kız çocuğu yaşamını yitirdi, 6 sivil de yaralandı.'' dedi.

Yaralıların Azez'deki hastanelerde tedavi altına alındığını belirten Ceber, durumu ağır olan bir yaralının Türkiye'ye sevk edildiğini kaydetti.

Terör örgütünün, Kel Cibrin köyüne geçen hafta düzenlediği havan toplu saldırıda da İHH'nın Sivil Savunma Müdürü ile 15 sivil yaralanmıştı.

PKK/PYD, işgal ettiği Afrin ili ile Tel Rıfat ilçesinden, muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesi ve çevresine sık sık havan toplarıyla saldırı düzenliyor.

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