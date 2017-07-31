ABD: Konuşacak bir şey kalmadı harekete geçin!

Haley, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin bundan sonra Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerinin ardından BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma talebinde bulunmayacağını, bu toplantıların bir sonuç vermediğini belirtti.

BMGK'nın Kuzey Kore'ye halihazırda yaptırımlar uyguladığını ve yeni yaptırımların Kuzey Kore üzerindeki uluslararası baskıyı artırmayacağını kaydeden Haley, "Çin'in artık bu konuda önemli bir adım atmayacağına karar vermesi gerekiyor. Konuşma zamanı sona erdi. Kuzey Kore rejiminin uluslararası barışı tehdit ettiği aşikar." ifadelerini kullandı.

ÇİN HAREKETE GEÇMELİ

Haley, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise "Kuzey Kore hakkında konuşacak bir şey kalmadı artık, Çin harekete geçmeli. Japonya ve Güney Kore baskıyı artırmalı, bu sadece ABD'nin sorunu değil, uluslararası çözüm gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.



ABD, BM Güvenlik Konseyi üyesi Çin ile bir süredir Kuzey Kore'ye daha sert yaptırımlar uygulanması konusunu görüşüyordu.



Açıklama güç gösterisinden sonra geldi



Haley'nin ABD Pasifik Kuvvetler Komutanlığı'nın Kuzey Kore’nin kıtalararası balistik füze denemesine karşı Japonya ve Güney Kore hava unsurlarının da eşliğinde Kore yarımadası üzerinde B-1B bombardıman uçakları ile güç gösterisinde bulunmasının ardından yaptığı bu açıklama dikkati çekti.



BMGK, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006 yılından bu yana askeri ve ekonomik yaptırımlar uyguluyor.



BM Güvenlik Konseyi, haziran ayında Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları genişletmiş, yaptırım listesine Kuzey Kore'nin nükleer programına finansal destek vermekle suçlanan 14 Kuzey Koreli ve 4 firma daha eklenmişti. Bu kişi ve kuruluşlar hakkında seyahat yasağı ve varlık dondurma kararı alınmıştı.