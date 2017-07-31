31 Temmuz 2017 Pazartesi5 Zilkâde 1438
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ABD: Konuşacak bir şey kalmadı harekete geçin!

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ABD: Konuşacak bir şey kalmadı harekete geçin!
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Kuzey Kore'nin temmuz ayında ikinci kez uzun menzilli füze denemesinin ardından Çin'e harekete geçme çağrısında bulundu.
ABD: Konuşacak bir şey kalmadı harekete geçin! ABD: Konuşacak bir şey kalmadı harekete geçin! ABD: Konuşacak bir şey kalmadı harekete geçin!

Haley, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin bundan sonra Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerinin ardından BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma talebinde bulunmayacağını, bu toplantıların bir sonuç vermediğini belirtti.

BMGK'nın Kuzey Kore'ye halihazırda yaptırımlar uyguladığını ve yeni  yaptırımların Kuzey Kore üzerindeki uluslararası baskıyı artırmayacağını kaydeden  Haley, "Çin'in artık bu konuda önemli bir adım atmayacağına karar vermesi  gerekiyor. Konuşma zamanı sona erdi. Kuzey Kore rejiminin uluslararası barışı  tehdit ettiği aşikar." ifadelerini kullandı.

ÇİN HAREKETE GEÇMELİ 

Haley, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise "Kuzey Kore hakkında konuşacak bir şey kalmadı artık, Çin harekete geçmeli. Japonya ve Güney Kore baskıyı artırmalı, bu sadece ABD'nin sorunu değil, uluslararası çözüm gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.
 
ABD, BM Güvenlik Konseyi üyesi Çin ile bir süredir Kuzey Kore'ye daha  sert yaptırımlar uygulanması konusunu görüşüyordu.
 
Açıklama güç gösterisinden sonra geldi
 
Haley'nin ABD Pasifik Kuvvetler Komutanlığı'nın Kuzey Kore’nin  kıtalararası balistik füze denemesine karşı Japonya ve Güney Kore hava  unsurlarının da eşliğinde Kore yarımadası üzerinde B-1B bombardıman uçakları ile  güç gösterisinde bulunmasının ardından yaptığı bu açıklama dikkati çekti.
 
BMGK, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006 yılından bu yana  askeri ve ekonomik yaptırımlar uyguluyor.
 
BM Güvenlik Konseyi, haziran ayında Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları  genişletmiş, yaptırım listesine Kuzey Kore'nin nükleer programına finansal destek  vermekle suçlanan 14 Kuzey Koreli ve 4 firma daha eklenmişti.  Bu kişi ve  kuruluşlar hakkında seyahat yasağı ve varlık dondurma kararı alınmıştı.

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