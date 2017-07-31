Semih Kaya, Sparta Prag'ın Bohemians ile oynadığı lig maçında ayak tarak kemiği kırıldığı için en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak.
31 Temmuz 2017 Pazartesi5 Zilkâde 1438
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Semih Kaya'nın ayağı kırıldı
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