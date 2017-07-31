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Semih Kaya'nın ayağı kırıldı

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Semih Kaya'nın ayağı kırıldı
Galatasaray'dan Sparta Prag'a transfer olan Semih Kaya'nın ayak tarak kemiği kırıldı.
Semih Kaya'nın ayağı kırıldı Semih Kaya'nın ayağı kırıldı Semih Kaya'nın ayağı kırıldı

Semih Kaya, Sparta Prag'ın Bohemians ile oynadığı lig maçında ayak tarak kemiği kırıldığı için en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

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