En erken 2018'de vuracak

Kuzey Kore ordusunun geçen hafta Cuma günü gerçekleştirdiği son füze denemesi, Washington ve ABD’nin bölgedeki müttefiklerini alarma geçirdi.

Pyongyang yönetimi, 3 hafta aradan sonra Cuma günü ikinci kez, kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirmişti.

‘Hwason 14’ tipi füze, 47 dakika havada kalmış ve 3 bin 700 metre irtifaya çıkmıştı. Gelişmenin ardından ABD ve Güney Kore, karadan karaya füzelerin de denendiği bir ortak tatbikat gerçekleştirmişti.

HAVADAN GÖZDAĞI

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, Amerikan topraklarına ulaşma kapasitesine sahip füzelerİ test etmesi üzerine harekete geçen ABD ordusu, ortak tatbikatın ardından Kore Yarımadası çevresinde ağır bombardıman uçaklarıyla güç gösterisi yaptı.

ABD Pasifik Kuvvetler Komutanlığı (PACOM), Kuzey Kore’nin kıtalararası balistik füze denemesine karşı Japonya ve Güney Kore hava unsurlarının da eşliğinde, Kore Yarımadası üzerinde B-1B tipi ağır bombardıman uçaklarıyla güç gösterisi yaptıklarını açıkladı.

PACOM’dan yapılan yazılı açıklamada, “Bu görev Kuzey Kore’nin gerginliği tırmandıran 3 Temmuz ve 29 Temmuz kıtalararası balistik füze denemelerine karşı yapıldı” denildi. Uçakların yarımada üzerinde alçak uçuş yaptıkları vurgulandı.

PACOM’un Asya Pasifik bölgesinde bombardıman ve savaş uçağı kapasitesinin oldukça esnek olduğu ifade edilen açıklamada, komutanlığın, ABD topraklarına ve müttefiklerine karşı bölgede söz konusu olabilecek bir tehdide kısa sürede müdahale edebilme kabiliyetine sahip olduğu kaydedildi.

TESİSLER HEDEFTE

Pentagon kaynakları, Başkan Trump’ın Pyongyang yönetiminin artan askeri faaliyetleri nedeniyle her türlü müdahale seçeneğini masada tuttuğunu belirtiyordu.

Başkent Washington’daki askeri uzmanlar, Beyaz Saray’ın en erken 2018 içerisinde, gelişmelere bağlı olarak Kuzey Kore’nin askeri tesislerine yönelik hava saldırıları planladığını ifade etti.

Washington, Trump’ın selefi Barack Obama döneminden bu yana Kuzey Kore’ye askeri müdahale seçeneğini değerlendiriyor. Uzmanlar, Trump’ın düğmeye basması durumunda Kuzey Kore’nin füze ve nükleer silah geliştirme tesislerinin vurulabileceğini, ancak Pyongyang’ın saldırıya ne şekilde karşılık vereceğinin iyi hesaplanması gerektiğini kaydediyor.

ÇİN'DEN GÜÇLÜ ORDU MESAJI

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun (PLA) 90’ıncı kuruluş yıl dönümü şerefine düzenlenen törende yaptığı konuşmada, “Ülkemizin güçlü bir orduya her zaman olduğundan daha çok ihtiyacı var” dedi.

Jinping’in, İç Moğolistan Özerk Bölgesi’ndeki Curıhı Askeri Eğitim Üssü’nde gerçekleştirilen askeri geçit töreninde, göreve geldiği 2013 yılından bu yana ilk defa ordu üniforması giymesi dikkati çekti.

Jinping yaptığı konuşmada, ordunun saldırı gücünü sürekli artırması gerektiğini söylerken, PLA’nın ülkelerini ‘ulusal diriliş hedefine’ taşıyacağını dile getirdi.

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