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60'lı yıllardan sonra bir ilk! Büyük heyecan

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60'lı yıllardan sonra bir ilk! Büyük heyecan
690 sayılı kanun hükmünde kararname ile tümüyle İçişleri Bakanlığı’na bağlanan jandarmada 60’lı yıllardan bu yana ilk kez ‘kuvvet komutanlığı’ heyecanı yaşanıyor.
60'lı yıllardan sonra bir ilk! Büyük heyecan 60'lı yıllardan sonra bir ilk! Büyük heyecan 60'lı yıllardan sonra bir ilk! Büyük heyecan

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, 4 yıllık rütbe görev süresinin sona ermesi nedeniyle, Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) sonrasında ya Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atanacak ya da emekli olacak. Güler’den boşalacak Jandarma Genel Komutanlığı’na bu kez Kara Kuvvetleri Komutanlığı kadrosundan bir orgeneral yerine Jandarma Genel Komutanlığı kadrosundan atama yapılmasının değerlendirildiği öğrenildi.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın (JGK) orgeneral kadrosu bulunmuyor. Bu nedenle, 1960’lı yıllardan bu yana, Jandarma Genel Komutanlığı görevine kara Kuvvetleri Komutanlığı kadrosunda yer alan bir orgeneral atanıyordu.

YENİDEN YAPILANMA

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, JGK, kanun hükmünde kararname (KHK) ile tümüyle İçişleri Bakanlığı’na bağlandı. Artık personel atamaları da Genelkurmay Başkanlığı’ndan bağımsız olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılıyor. Ayrıca ilgili kanunda düzenleme yapılarak, “genel komutan”ın “orgeneral” olması şartı kaldırıldı. Yeni düzenlemeye göre, genel komutan “general rütbesine haiz olanlar arasından” atanacak.

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre orta vadede, JGK kadrolarının tamamının jandarma okullarından yetişen personelden oluşturulması öngörülüyor. Buna yönelik bir adım olarak, ilk kez bu yıl JGK kadroları YAŞ’tan ayrı olarak belirlendi. İçişleri Bakanlığı’nın aldığı atama ve emeklilik kararları 22 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlandı ve 24 Temmuz’da yürürlüğe girdi.

1 NUMARA KİM OLACAK?

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri personelinin terfi ve emeklilikleri, ağustos ayında toplanacak YAŞ’ta belirlenecek. TSK personeli 30 Ağustos’ta yeni rütbelerini takacak. JGK’da terfi alanlar ise 24 Temmuz’da yeni rütbelerini taşımaya başladı.

YAŞ sonrasında JGK’da sadece 1 numaralı görev yeri olan “Jandarma Genel Komutanı” için atama kararnamesi yayımlanacak. Habertürk’ün edindiği bilgiye göre, JGK’nın İçişleri Bakanlığı’na bağlanması çerçevesinde, yeni genel komutanın Kara Kuvvetleri yerine JGK bünyesinden seçilmesi gündeme geldi.

Korgeneral rütbeli 3 Jandarma Genel Komutan Yardımcısı arasında en kıdemli isim olan Korgeneral İbrahim Yaşar, 21 Temmuz’da yayımlanan kararnameyle emekliye ayrıldı. Orgeneral Güler’den boşalacak genel komutanlık görevi için teşkilatın şu anda en kıdemli ismi haline gelen Korgeneral Ata Kalkan’ın ismi geçiyor.

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Korgeneral Ata Kalkan

Diğer bir Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Ali Lapanta, son kararnameyle “JGK emrine” verilerek, pasif göreve atandı. Tümgeneral rütbesinden korgeneralliğe terfi eden Ali Çardakçı ile Musa Çitil de yeni “komutan yardımcıları” oldu.

6 MADALYA TALEBİ

Orgeneral Yaşar Güler’in, 15 Temmuz darbe girişiminin önlenmesine yönelik faaliyetleri dolayısıyla, JGK personeli 6 komutana madalya verilmesini talep ettiği basına yansımıştı.

Bu isimlerden Tuğgeneral Nurettin Alkan, çok etkin bir görev olan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı’ndan alınarak Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Başkanlığı’na kaydırıldı. Karargâhta görevli Kıdemli Albay Güven Şağban, “Giresun Jandarma Komutanlığı emrine” atandı. Jandarma Kurmay Kıdemli Albay Aziz Yılmaz ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da terfi edemedi.

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Darbe girişimi sırasında Jandarma Harekât Başkanı olan ve sonrasında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı’na atanan Korgeneral Arif Çetin, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu (darbe girişimi sırasında Jandarma Plan Prensipler Başkanı’ydı) ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir’in (geçen yıl terfi etmişti) görev yerleri ise değişmedi.

14 Haziran’da, Jandarma Teşkilatı’nın 178’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle jandarma heyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Anıtkabir’i ziyaret etmişti.

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