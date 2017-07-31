31 Temmuz 2017 Pazartesi5 Zilkâde 1438
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Ormanı PKK yakıyor

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Hatay’a daha önce top mermileri atan PKK'lılar, şimdi de Amanos Dağları’ndaki ormanlık alanları ateşe vermeye başladı.
Ormanı PKK yakıyor
Ormanı PKK yakıyor Ormanı PKK yakıyor Ormanı PKK yakıyor

Türkiye’nin Fırat Kılıcı harekatı hazırlığı sonrası iyice tedirginliğe kapılan terör örgütü PKK ne yapacağını şaşırdı. Hatay’a yaptığı top atışlarına misliyle karşılı alan teröristler alçakça bir yönteme başvurdu. Amanos dağları bölgesinde üstlenen teröristler Türkiye’nin Suriye’de işgal altındaki PYD bölgelerine yönelik son dönem artan müdahale planları ve Afrin konusundaki kararlılığı karşısında ormanları ateşe vermeye başladı.

15 GÜNDE 3 KUNDAKLAMA

Son bir aylık süreçte bölgede 4 ayrı terör eylemi gerçekleştiren PKK-PYD teröristler, 15 gün içinde 3 ayrı kundaklama eylemi gerçekleştirdi. Yüzlerce hektarlık alanda binlerce ağaç teröristler tarafından yakıldı. Bölgede üstlenen teröristler lojistik desteği Afrin’den alıyor. Kefer Cenne ve Raci bölgelerinde bulunan kamplarda eğitim gören terör örgütü mensupları mülteci görüntüsü ile sınırdan kaçak yollarla Türkiye tarafına geçiyor.

TÜNELLERDEN GİRİYORLAR

Bölgede halen teröristlere ait gizli geçitler bulunuyor. Türkiye tarafından imha edilen kaçak geçiş tünellerine rağmen örgüt tarafından yenileri açılıyor. PKK 65 kilometrelik sınır hattı boyunca mülteci kaçakçılığı başta olmak üzere 6 yıldır uyuşturucu ve silah sevkiyatı gerçekleştiriyor.

LAZKİYE’DEN DESTEK

Hatay bölgesinde PKK terör örgütünün artan eylem yoğunluğuna paralel yakılan ormanlar konusunda Lazkiye’de konuşlu sol terör grupları da PKK’ya destek veriyor. El Muhaberat ajanları ile birlikte Mihraç Ural tarafından kurulan “Mukaveme Suriye” teröristleri Hatay, Kırıkhan ve İslahiye bölgelerinde PKK’ya lojistik destek sağlıyor. PKK militanları halen Lazkiye-el Basit bölgesinde Suriye istihbaratı himayesinde yasa dışı Liva İskenderun isimli terör örgütü ile birlikte eğitim görüyor.

Türkmen Dağı’nda aynı saldırı

Hatay Amanos'lar bölgesi ile birlikte PKK-PYD militanları ile Mukaveme Suriye terör örgütü mensupları Türkmen Dağı’nda bir çok bölgede kundaklama faaliyeti başlattı. Son bir aylık dilimde Türkmen köyleri Kulcuk, Toros, Karamanlı, Burcu Ayn Isa, Çümeyren ve Şahrura'da yüzlerce hektarlık ormanlık alan yakıldı.

Yeni Şafak

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