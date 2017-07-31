Alçaklar aynı yönteme başvurdu

Daha önce, cuntacı eşi İlhami Polat’ın darbe emrinin teröristbaşı Gülen’den geldiğini söylediğini itiraf eden eski Hakim Suzan Polat, çark etti.

Cezaevlerindeki mensuplarının çözülmesinin önüne geçmek için sürekli “kurtulacakları” yönünde rüya seansları yapan FETÖ’nün itirafçı olarak serbest kalan üyelerini de ikna etmeye başladı. O isimlerden biri olan ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından HSYK tarafından ihraç edilerek tutuklanan hakim Suzan Polat, ifadesinde önemli itiraflarda bulunmuş ve adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Tümgeneral İzzet Çetingöz’ü derdest eden cuntacıların arasında yer alan firari darbeci eski Kurmay Albay İlhami Polat’ın eşi olan Polat, eşi ile birlikte FETÖ’cü olarak bildiği askerleri de ifşa etmişti. Bu kapsamda yürütülen bir soruşturma kapsamında “tanık” sıfatıyla dinlenmek istenen Polat, daha önce verdiği ifadeyi inkar etti.

EMİR BÜYÜK YERDEN DEDİ

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadede, örgüt toplantılarına katıldığını, eşi İlhami Polat ile örgüt tarafından tanıştırıldığını itiraf eden eski Hakim Polat, kocasının ayda bir kez ‘abi’lerle görüştüğünü anlattı. 15 Temmuz günü evlerine iki kişinin geldiğini ve kocasının çok tedirgin ve heyecanlı olduğunu söyleyen Polat, “Eşimi 16 Temmuz sabahı gördüğümde de bana kendisini affetmemi, emrin büyük yerden olduğunu, Fetullah Gülen’in emir verdiğini söyledi” diye konuştu.

RUH SAĞLIĞIM BOZULDU KILIFI

Son verdiği ifade de ise Polat, eski ifadesini verilmiş olduğu koşullar ve sağlık durumu nedeniyle kabul etmediğini söyledi. O dönem ağır travma geçirdiğini ve ruh sağlığının bozulduğunu iddia eden Polat, 2017 Nisan ayında kendine geldiğini öne sürdü. Daha önce örgütle olan irtibatlarını ayrıntılı bir şekilde anlatan Polat, bu kez eşinin ve kendisinin FETÖ ile bir alakasının olmadığını iddia etti.

FETÖ'CÜ DEDİKLERİNİ SAVUNDU

Polat, ifadesinde, FETÖ’cü olduğunu bildiği birçok askerin ismini vermişti. FETÖ bağlantısı çıkan bu askerlerle ilgili Polat, çark ettiği ifadesinde ise “Vermiş olduğum ifadelerde bilincim o kadar yerinde değilken kendi arkadaşlarımı, eşimin arkadaşlarını ‘FETÖ üyesidir’ diye beyan etmiştim. Ancak eşimin ve bahsi geçen diğer kişilerin FETÖ ile ilişki ve irtibatları yoktur” şeklinde savunma yaptı. Polat’ın ayrıntılı olarak verdiği ifadesini inkar etmesi ise örgüt tarafından ikna edildiği şeklinde değerlendirildi.

Sivil abisiyle görüşüyordu

Suzan Polat FETÖ üyeliğini itiraf ettiği ifadesinde özetle şunları söylemişti: “Kendisi cemaatle ilgili bana hiçbir şeyden bahsetmiyordu. Normal bir Türk Askeri gibiydi ayrıca dini yönleri de yok gibiydi, çünkü namaz kılarken veya oruç tutarken kendisini görmedim. İlhami düzenli olarak ayda bir kez abi dediği kişilerle görüşmeye gidiyordu. Gittiği zamanlar üzerindeki telefonu kapatıyordu, kendisine ulaşamıyordum.

İBADET ETTİĞİNİ GÖRMEDİM

Teoman Gökçe (eski HSYK üyesi) benim Gölbaşı’na atanmama yardımcı oldu. Eşim Kara Harp Okulu Kurmay Başkanlığı’na atandı. İlhami’nin sivil bir abisi vardı, onlarla görüşüyordu. Görüşmelerini de evde yapıyordu, beni yanında çok sık götürmezdi. Gittiğimiz zamanda evin hanımı ile oturur normal sohbet ederdim. Eşim, askerlerin ve üslerinin olduğu resmi toplantılarda alkol alırdı ancak normal aile hayatında alkolden uzaktı, evinde kesinlikle alkol içmezdi. Bu yapının düşüncelerini hiçbir zaman benimsemedim ancak eşimin cemaatçi olması sebebiyle mecburen bunlarla aynı ortamlarda bulundum. Eşim nedeniyle bu işlere bulaştırıldım."

Yeni şafak