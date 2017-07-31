31 Temmuz 2017 Pazartesi5 Zilkâde 1438
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Erdoğan 'İsrail' için çağırdı! Olağanüstü toplantı

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Müslüman dünyanın birlikte hareket edemeyişinden cesaret alan İsrail, İslam'ın ilk kıblegâhında istediği gibi at oynatıyor. Siyonist zulme karşı tek ses olma vakti geldi.
Erdoğan 'İsrail' için çağırdı! Olağanüstü toplantı
Erdoğan 'İsrail' için çağırdı! Olağanüstü toplantı Erdoğan 'İsrail' için çağırdı! Olağanüstü toplantı Erdoğan 'İsrail' için çağırdı! Olağanüstü toplantı

İslam aleminin paramparça halinden faydalanan siyonistler, ilk kıblegâh Mescid-i Aksa’yı istediği zaman Müslümanlara kapatıyor. 1,6 milyarlık İslam dünyası arasında sağlam bir dayanışma olmayınca, işgalci İsrail’in kutsal topraklarda işlediği cinayetlerin hesabı sorulamıyor. Filistin’de insanları katletmeye devam eden siyonist yönetim, bir yandan Harem-i Şerif’in altını tünellerle oymaya devam ederken bir yandan da Yahudi fanatikleri gruplar halinde mabede taşıyıp Aksa’yı taciz ettiriyor.

BİZİMLE ALAY EDİYORLAR

Hazreti Muhammed’in (s.a.s.) miraca yükseldiği kutsal yerde Müslümanlar haftalardır cuma namazı eda edemedi. İsrail polisinin dipçik gölgesi altında müminler, namazlarını Aksa çevresindeki sokaklarda kılmaya çalışıyor. İslam’ın en büyük 3. mescidini canı istediği zaman kapatıp canı istediği zaman ‘açar gibi’ yapan siyonistler, dünya Müslümanlarıyla alay etmeye devam ediyor. Böyle bir ortamda İslam ülkeleri, Türkiye’nin çağrısıyla yarın önemli bir zirvede buluşacak. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, İsrail zulmüne karşı hareket tarzını belirlemek üzere yarın İstanbul’da biraraya gelecek.

AYNI DİLİ KONUŞMAK İÇİN

İİT üyesi 57 ülkenin dışişleri bakanlarını buluşturacak zirve, 1,6 milyar nüfuslu Müslüman dünyanın İsrail’e ortak tepkisini yansıtacak. İİT Zirve Dönem Başkanlığı’nı ve İcra Komitesi Başkanlığı’nı yürütmekte olan Türkiye, İslam dünyasının yekvücut hareket etmesi için iradesini ortaya koydu. Zirve direktifi, Kudüs’te İsrail imzalı provokasyonlar sonrası krizin çözümü için çabalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi.

KUDÜS'TEKİ SİYONİST BARBARLIK

Kudüs’teki siyonist barbarlığın ele alınacağı zirve, İsrail’e karşı ortak tavır belirleme ve Müslümanların aynı dili konuşması yolunda en önemli fırsat olacak. Toplantının ardından Müslüman dünyadan İsrail ve uluslararası topluma çağrı yapılacak. Alınacak kararlarda, Kudüs’ün statüsünün korunması konusunda net mesaj verilmesi bekleniyor. Müslüman dünyanın Kudüs’te yaşanan gelişmelere sessiz kalmaması gerektiği beklentileri açısından verilecek bu mesaj büyük önem taşıyor.

Çavuşoğlu hepsini tek tek aradı

İİT Dışişleri Bakanları Toplantısı, dönem başkanı Türkiye’nin çağrısıyla İstanbul’da yarın Swiss Otel’de yapılacak. Dışişleri Bakanları’nın öğleden sonraki toplantısı öncesinde öğleden önce de İcra Komitesi üst düzey memurları biraraya gelerek konuları ayrıntılı olarak çalışacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın direktifleri doğrultusunda gerçekleştirilecek zirve için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hafta boyunca İcra Komitesi üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmesi yaptı. Çavuşoğlu muhataplarına, Kudüs’te yaşananları değerlendirmek ve İsrail’e ortak tepki vermek üzere biraraya gelinmesinin önemini anlattı.

Yeni Şafak

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