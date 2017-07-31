İzmir'de skandallar bitmiyor! Milyonluk zarar ve cinnet

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ‘Bunlar uzun yol gemisi’ uyarılarını hiçe sayıp 15 gemi aldı. Zarar nedeniyle işçilere zam yapılmadı ve işçiler greve gidince deniz trafiği felç oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Bunlar uzun yol gemisi, giderleri çok olur. İzmir'e uygun değil" uyarılarına kulak asmadan, 117 milyon euro (yaklaşık 500 milyon TL) ödeyerek, körfez içinde yolcu taşıyacak 15 gemi aldı. Ancak yapımı tamamlanan gemiler şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle birer birer tersaneye geri gönderildi. Bu nedenle İzmirliler uzun süre çile çekti.

4.2 MİLYON TL ZARAR

117 milyon euroya alınan vapurlar nedeniyle zarar eden Büyükşehir Belediyesi çareyi İZDENİZ'in 256 personeline zam vermemekte buldu. Türkiye Denizciler Sendikası da 12 Temmuz'da greve başladı. Geride kalan 20 güne rağmen belediye grevi bitirmek için herhangi bir adım atmayınca İZBAN, metro ve otobüslerde yoğunluk arttı. Bu nedenle okullar yaz tatilinde olmasına rağmen ulaşım felç oldu. İzmir halkı 20 gündür, 20 dakikalık Karşıyaka yolculuğunu, körfezi dolaşarak 2 saatte yapıyor.

İstenen zammın 12 aylık maliyeti 960 bin lirayken, günlük ortalama 210 bin lira bilet geliri elde eden Büyükşehir Belediyesi, bu nedenle 20 günde 4 milyon 200 bin lira zarar etti. Zam yapılsaydı, hem 4 milyonluk kamu zararının önüne geçilecek, hem de İzmirliler mağdur edilmeyecekti.



TDS Genel Başkanı Hasan Pekdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun bugüne kadar kendileriyle direkt temasının olmadığını söyleyerek, "Grevden rahatsız olan başkan beni arardı. Yetkili olan benim. Zam oranında birbirimize yaklaştık. Görüşmeler devam ediyor" dedi.



'BİZ UYARMIŞTIK'

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis üyesi ve Gemi İnşa Yüksek Mühendisi Ünal Özsır "Biz Sayın Kocaoğlu'nu, yüksek işletme maliyetlerinin altından kalkamayacağı, bu nedenle gemi projelerini iptal etmesi için uyarmıştık. Ama bizi dinlemedi" dedi.



Dönemin TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Toros da "Fizibilite yapılmadan ve profesyonellerden görüş alınmadan yapılan işler maalesef böyle olur" dedi.



İZMİRLİLER İSYANDA

Büyükşehir Belediyesi ve Aziz Kocaoğlu'na ateş püsküren İzmirliler, tepkilerini sosyal medya üzerinden de şöyle dile getirdi.

Buse A.: "Güzelim denizimiz vapursuz kaldı. Yazıklar olsun."

Birkan Acar: "İzmir halkı mağdur, İZDENİZ işçileri mağdur. İzmir Büyükşehir Belediyesi işçilerin talepleri için neden bir adım atmıyor? Grev belediyenin işine mi geliyor?"

Yakut isimli kullanıcı: "Ne zaman vapur seferleriniz başlayacak? Yeter artık anlaşın arkadaş. Karşıya vapurla geçmek istiyorum yeter."

Sabah