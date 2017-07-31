31 Temmuz 2017 Pazartesi5 Zilkâde 1438
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Türkiye sınırında 4'lü operasyon!

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Türkiye sınırında 4'lü operasyon!
İdlib’i muhaliflerden aldıktan sonra Cilvegözü Sınır Kapısı’nın Suriye tarafına da hakim olan El-Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam teklikesi büyüyor.
Türkiye sınırında 4'lü operasyon! Türkiye sınırında 4'lü operasyon! Türkiye sınırında 4'lü operasyon!

Dağılan IŞİD’li gruplardan HTŞ’ye katılım olduğu belirlenirken Türkiye, Rusya, ABD ve Fransa’nın terör örgütüne ortak operasyonu gündemde.

Hatay’ın karşısında bulunan İdlib’de kontrolü ele geçiren Heyet Tahrir Şam (HTŞ) adlı El Kaide bağlantılı örgüte, dağılma sürecine giden IŞİD’li teröristlerin de katıldığına ilişkin tespitler bulunuyor. Türkiye’nin uluslararası koalisyon ülkeleriyle birlikte bölgeye askeri müdahale planları yaptığı belirtiliyor. Güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere göre Suriye’de savaşan muhalif gruplar arasında El Kaide bağlantılı olduğu bilinen HTŞ askeri olarak en güçlü grup. Sayı olarak Ahraruş Şam’dan geride olsalar da nitelik olarak üstün. Bu durum da İdlib’deki diğer muhalif grupları bastırmalarını sağladı.

HTŞ, iki yıl önce El Kaide ile ayrıldığını duyursa da hala terör örgütü ile bağlantılarının devam ettiği belirtiliyor. İdlib’deki muhaliflerle çatışarak kaos ortamı oluşturarak bölgeyi kontrolü altına alan HTŞ’nin, diğer yapılardan ve Suriye’de etkinliğini kaybeden terör örgütü IŞİD’den de katılımlarla büyümeye başladığı belirtiliyor.

İdlib’i ele geçirip Cilvegözü Sınır Kapısı’nın Suriye tarafına hakip olan terör örgütünün ilerleyişi Türkiye ve diğer ülkelerin acil önlem almaya yöneltti. İşte bu noktada Türkiye’nin İdlib’e askeri müdahaleyi gündemine aldığı belirtiliyor. Türkiye’nin ABD, Rusya ve Fransa ile ortak operasyon yapacağı ifade ediliyor.

AFRİN YAŞ’I BEKLİYOR

Öte yandan Türkiye’nin YPG’ye karşı ÖSO güçleriyle Afrin çevresinde sürdürdüğü bölgesel operasyonlar sürerken, askeri harekat için YAŞ toplantısının beklendiği belirtildi. Bugüne kadar YPG’nin saldırılarına misliyle karşılık veren TSK, sınıra yaptığı sevkiyatlarla hazırlıklarını sınırötesi operasyon için de tamamladı. Sınırda YPG varlığının kesin olarak kabul edilmeyeceğini defalarca açıklayan Türkiye, ABD ve Rusya ile müzakerelerini de sürdürüyor. Operasyon kararlılığı sürerken, harekat için Ağustos sonunda yapılması planlanan YAŞ toplantısından sonrasına tarih veriliyor. 

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