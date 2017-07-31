31 Temmuz 2017 Pazartesi5 Zilkâde 1438
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Araç sahipleri dikkat! Çifte zam geliyor

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Araç sahipleri dikkat! Çifte zam geliyor
Benzin ve motorine, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş zam bekleniyor.
Araç sahipleri dikkat! Çifte zam geliyor Araç sahipleri dikkat! Çifte zam geliyor Araç sahipleri dikkat! Çifte zam geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), benzin ve motorine zam beklendiğini açıkladı.

PÜİS'ten konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

''Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 1 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin ve motorinin pompa satış fiyatında 11 kuruş artış beklenmektedir.''

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