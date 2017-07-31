Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), benzin ve motorine zam beklendiğini açıkladı.
PÜİS'ten konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
''Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 1 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin ve motorinin pompa satış fiyatında 11 kuruş artış beklenmektedir.''
31 Temmuz 2017 Pazartesi5 Zilkâde 1438
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Araç sahipleri dikkat! Çifte zam geliyor
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), benzin ve motorine zam beklendiğini açıkladı.
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