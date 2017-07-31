31 Temmuz 2017 Pazartesi5 Zilkâde 1438
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O aracın içinde bakın kim vardı! Vur emrini verdi

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Darbe girişimi sırasında, Ankara'da açılan davada 152'si asker, 3'ü sivil 155 kişi, bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor.
O aracın içinde bakın kim vardı! Vur emrini verdi
O aracın içinde bakın kim vardı! Vur emrini verdi O aracın içinde bakın kim vardı! Vur emrini verdi O aracın içinde bakın kim vardı! Vur emrini verdi

Aralarında 15 Temmuz gecesi sivillere ve birçok kritik yere helikopterlerden ateş açan pilotların da bulunduğu 155 sanığın yargılanmasına Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki mahkeme salonunda başlandı. 
 
İddianamede, şüphelilerden 7'si hakkında FETÖ üyeliğinden, 148'i hakkında ise 'Silahlı terör örgütüne üye olmak, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' ve 'nitelikli adam öldürmek ve öldürmeye teşebbüs' suçlarından hapis cezası isteniyor.
 
TELSİZ KONUŞMALARI İDDİANAMEYE GİRMİŞTİ
 
İlk kez hakim karşısına çıkacak olan sanıklardan bazılarının telsiz konuşmaları, iddianamede detaylı bir şekilde yer almıştı. Bu konuşmalardan birinde Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın içinde bulunduğu aracın vurulması isteniyordu. İşte, o konuşmalar: 
 
1. Ses---İlkay
 
2. Ses---efendim komutanım
 
1. Ses---() yolunda nerden
 
2. Ses---Devam ediyoruz şu an () üstündeyim
 
1. Ses---bi tane kobra aracı var. Onu sen vurabiliyorsan vur, vuramıyorsan birini yada şeyi çağır () birini çağır
 
2. Ses---silahlar çalışmıyor nerde kobra var
 
1. Ses---Mitin üstünde var onu çağır
 
2. Ses---Nerde araç nerde, onu nereden bulacağız
 
3. Ses--- Kalaycı mitin üzerindeyim
 
4. Ses--- Konya yolu, Konya yolundan Özel Kuvvetlere doğru bir polis aracı gidiyor. Kobra kobra aracı gidiyor, durdurulsun, durdurulsun
 
Ortam sesi--- vurulsun 
 
4. ses--- Vurulsun, vurulsun
 
3. Ses--- Bu çağrı hangi kobraya, hangi kobraya
 
1. Ses---() yapıyorum neron sana, eğer sende yeterli (..)
 
3. Ses--- Bu çağrı hangi helikoptere, hangi kobraya
 
2. Ses---Ali Nero, Dostum Konya yolu üzerinde Özel Kuvvetlere doğru devam eden bir tane kobra aracı varmış onu vuracağız. Tamam dostum devam et.

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