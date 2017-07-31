31 Temmuz 2017 Pazartesi5 Zilkâde 1438
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TSK'nın eğitim sistemi tamamen değişti!

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Daha önce sadece üsteğmen ve yüzbaşıların girebildiği kurmaylık sınavına üsteğmenden yarbaya kadar rütbede olan subaylar katılabilecek.
TSK'nın eğitim sistemi tamamen değişti!
TSK'nın eğitim sistemi tamamen değişti! TSK'nın eğitim sistemi tamamen değişti! TSK'nın eğitim sistemi tamamen değişti!

15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK'nın eğitim sistemi tamamen değişti. Kurmaylık uygulamasında da yeni sisteme geçildi. Önceki sistemde kurmaylık için üsteğmenliğin son 3, yüzbaşılığın da ilk 3 yılında subaylar için sınava girme şansı tanınıyordu. Süreç, Harp Akademisi tarafından yürütülüyordu.

KİMLER KURMAYLIK EĞİTİMİNE KATILABİLECEK?

Yeni sisteme göre TSK'da 6. hizmet yılını doldurmuş ve 23 yılını tamamlamış subaylar, kurmaylık eğitimine katılabilecek. Buna göre, üsteğmenden yarbay rütbesine kadar tüm TSK personeli için kurmaylık şansı doğmuş oldu.

Kurmaylık şansı bulunan adaylara Milli Savunma Üniversitesi tarafından birinci aşamada uzaktan ve ardından yüzyüze eğitim verilecek. Eğitim aşamasını başarıyla tamamlayan personel için ilk sınav 11 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınavı geçen adaylar iki farklı dönem halinde kurmay subaylık eğitimine alınacak. İlk eğitim sürecinin mayıs 2018 tarihinde tamamlanması öngörülüyor.

ERGENEKON VE BALYOZ MAĞDURLARI İÇİN DÜZENLEME

Askeri kaynaklara göre kurmaylık için sürenin genişletilmesinin nedeni, özellikle Ergenekon ve Balyoz süreçlerinde sınava girme hakkı elinden alınan personele haklarının teslim edilmesi.

HABERTÜRK

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