Arda Turan'dan G.Saray açıklaması

Barcelona forması giyen ancak geleceği belirsiz olan Arda Turan'dan Galatasaray ve transfer açıklaması geldi.

Sarı-Kırmızılı kulüpten 2012 yılında 12 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid'e giden, daha sonra 41 milyon Euro'luk Türk asıllı futbolcuları için rekor sayılan bir bonservis bedeliyle Dünya devi Barcelona'nın yolunu tutan Arda Turan yeniden yuvasına dönmeye yeşil ışık yaktı.

Barcelona'da yedeğe düşen, astronomik tekliflere rağmen Çin'e gitmek istemeyen Arda'nın, Galatasaray'da görev yapan dostları aracılığıyla yönetime haber gönderip şunları söylediği öğrenildi

"Florya benim yuvam. Teklif gelirse, kiralık olarak gelmek için Barcelona'yla görüşürüm"

'GALATASARAY DEYİNCE AKAN SULAR DURUR'

Barcelona'dan 7 milyon Euro civarında kazandığını belirten Arda şu ifadeleriyle Florya'ya dönüş için arzusunu dile getirdi: "Çin'den gelen teklifler bunun iki katı. Ancak ben Uzakdoğu'yu düşünmüyorum. Galatasaray benim için çok özel. Buradaki kazandığımın altında bir rakama hayır demem. 5 milyon Euro civarında bir teklif gelirse kabul ederim. Ailemle daha çok zaman geçirmek, huzurlu olduğum yerde futbol oynamak, beni seven insanlarla birlikte olmak istiyorum. Ben bugüne kadar kazandığım her şeyi Galatasaray sayesinde kazandım. Benim için kutsal olan parçalı formayı yeniden giymek isterim. Galatasaray deyince akan sular durur.

SÜRPRİZ ARDA TURAN

Bu gelişme akıllara Avusturya kampında basın toplantısı düzenleyen Sportif Direktör Cenk Ergün'ün "Başka transferlerimiz de olacak. Bekleyin bir sürpriz yapacağız" sözlerini getirdi. Ergün'ün, Arda Turan'ı kastetmiş olabileceği yorumları yapıldı.

ARDA GELİRSE, TERİM İŞİ YATAR

Başkan Dursun Özbek'in, Fatih Terim'le yapılacak görüşme nedeniyle Arda Turan konusunda işi ağırdan aldığı öğrenildi. Yönetim kendi içinde Terimciler ve Lucescular olarak ikiye bölünürken, Özbek'in tecrübeli hocanın nabzını yokladıktan sonra Arda için temasa geçmeyi planladığı bildirildi. Terim, çok kızgın olduğu Arda'nın basın toplantılarında adını bile anmaktan kaçınmıştı. Lucescu'nun genel koordinatör olarak futbolun başına geçmesi ya da Tudor'un tek başına devam etmesi durumunda yönetimin Arda'yı kiralamak için Barcelona'yla görüşmelere başlaması bekleniyor.

SNEIJDER'İN MAAŞI VERİLECEK

Yıllık 5.5 milyon Euro garanti ücret kazanan Sneijder'ı gönderen Galatasaray, kiralama bedeliyle birlikte 6 milyon Euro civarında bir rakama Arda'yı yuvaya döndürebilir.

Son dönemde Barcelona'nın yeni teknik direkötrü Ernesto Valverde tarafından kadroda düşünmeyen Arda'nın; kulüpte de Messi gibi yıldızlarla arasının eskisi gibi olmadığı iddia edildi. Barça'nın, yıllık ücretinden kurtulmak için Arda'yı kiralama fikrine olumlu yaklaşması bekleniyor.

HABERTÜRK