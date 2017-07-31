31 Temmuz 2017 Pazartesi5 Zilkâde 1438
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Eski eşi ve kızını 'ev' için katletti

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Eski eşi ve kızını 'ev' için katletti
Şanlıurfa'da Hasan Ertan, 24 yıl evliliğin ardından geçen yıl boşandığı akrabası olan Hanife Azarak ile 20 yaşındaki kızı Nilgün Ertan’ı dün kurşun yağmuruna tutarak öldürdü.
Eski eşi ve kızını 'ev' için katletti Eski eşi ve kızını 'ev' için katletti Eski eşi ve kızını 'ev' için katletti

Hasan Ertan'ın eski eşi ve kızını, oturdukları evi boşaltması yönündeki isteğini reddettiği için öldürdüğü, o sırada yanlarında olan en küçük oğlu 4 yaşındaki Enes'i ise çok sevdiği için öldürmediği ortaya çıktı.

Diyarbakırlı 44 yaşındaki Hasan Ertan, akrabası Hanife Azarak ile 24 yıl önce evlendi ve çiftin bu evlilikten en küçüğü 4 en büyüğü 24 yaşında olan 5 çocukları dünyaya geldi. İlçede seyyar olarak tütün satan Hasan Ertan, geçen yıl şiddetli geçimsizlik nedeniyle Hanife Azarak'tan boşandı ve Mardin'in Kızıltepe İlçesi'ne yerleşip burada Fatma adındaki bir kadınla dini nikahla  birlikte yaşamaya başladı.

İddiaya göre aradan geçen süre içerisinde Hasan Ertan, evliliğinin bitmesinin ardından Azadi Mahallesi'nde tapusu bulunmayan 4 odalı tek katlı evde oturan eski eşi ve çocuklarından evi  boşaltmasını istedi. Aile fertleri arasında bu nedenle zaman zaman tartışma çıktı ve Hanife Azrak polise de bu yönde şikayette bulundu.

KÜÇÜK OĞLUNU ÇOK SEVDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMEMİŞ

Tanıdıkları aracılığıyla sık sık Hanife Azarak ile çocuklarından evi boşaltmasını isteyen Hasan Ertan, dün öğleden sonra pazar alışverişinden dönen eski eşi, kızı ve oğlu ile karşılaştı. Ertan, iddiaya göre eşi Hanife Azarak ve kızı Nilgün'den evi biran önce boşaltmalarını, kendisinin yerleşeceğini söyledi. Hasan Ertan, tartıştığı ve isteğine olumsuz yanıt veren Hanife Azarak ve kızı Nilgün Ertan'a üzerindeki tabancayla peş peşe ateş açtı. Ertan, bu sırada anne ve ablasının yanında bulunan en küçük çocuğu Enes'e ise iddiaya göre çok sevdiği için ateş açmadı. Eşi ve kızının kanlar içerisinde yere yığılmasının ardından Hasan Ertan kaçarken, silah sesini duyanların çağırdığı sağlık ekiplerinin kontrolünde Hanife Azarak ile kızı Nilgün'ün öldüğü belirlendi.

ARANIYOR

Anne ve kızın cenazeleri otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri firari şüpheli Hasan Ertan'ın bulunması için Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'da gidebileceği adreslere operasyon düzenledi ama ulaşamadı.

Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan anne ve kızın cenazelerini bekleyen yakınları ise gözyaşına boğuldu. Adli Tıp Kurumu önünde anne ve kardeşlerini kaybetmenin acısını yaşayan 4 yaşındaki Enes, 14 yaşındaki Mehmet, 17 yaşındaki Aslan Ertan ile evli ablaları 24 yaşındaki Medine Azarak'ı yakınları teselli etti. 

Annesi ile kız kardeşi öldürülen Medine Azarak ise olayın ardından Diyarbakır'dan geldiğini belirterek, tek tesellilerinin en küçük kardeşlerinin olaydan sağ kurtulması olduğunu ifade etti.

Eşini ve kızı öldürüp kaçan Hasan Ertan’ın bulunmasına yönelik güvenlik güçlerinin arama çalışması devam ediyor.

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