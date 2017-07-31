Şok fotoğraflar yayınlandı!

Avustralya'da bir yolcu uçağı bomba patlatarak düşürmeyi planlayan ekibin yakalanmasıyla, ev baskınları başladı.

Dört kişinin gözaltına alındığı operasyonun ardından polis Sydney kentinde beş ayrı evi aradı. Baskın yapılan semtler Surry Hills, Lakemba, Punchbowl ve Wiley Park.

Polisin patlayıcı yapımında kullanılan birçok maddeye el koyduğu bildiriliyor.

Yerel medya, ekibin uçağı patlatma planını terör örgütü DEAŞ'den ilham alarak hazırladığını aktarıyor. Sewen News kanalına göre, ekip ev yapımı bombayı Sydney'den Ortadoğu'ya giden bir uçakta infilak ettirecekti. Muhtemelen de rota, Dubai olacaktı.

Planda uçaktaki yolcuları sülfüre dayanan bir gazla zehirleyerek öldürmek de vardı. Planın bu kısmını Suriye'deki DEAŞ militanları hazırladı.

GÖZÜ BAĞLANDI

Yakalananlar arasında yer alan baba ile oğul, Lübnan asıllı Avustralyalı.

Yerel medya ayrıca gözaltına alınan şüphelilerin fotoğraflarını da yayınladı. Şüphelilerden birinin başını çarşaf benzeri beyaz bir örtüyle kapattığı görülüyor. Gözaltındaki bir diğer şüphelinin ise gözleri bir bandajla bağlı.