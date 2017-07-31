31 Temmuz 2017 Pazartesi5 Zilkâde 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:06Güneş 05:52Öğle 13:18İkindi 17:10Akşam 20:30Yatsı 22:08
    • 32°C Adana
    • 37°C Adıyaman
    • 23°C Afyon
    • 29°C Ağrı
    • 24°C Amasya
    • 23°C Ankara
    • 37°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 107.533 -0.16
  • Altın: 143,328 -0.45
  • Dolar: 3,5190 -0.27
  • Euro: 4,1298 -0.31

Misafirliğe gitti, bacağından vuruldu

»
Misafirliğe gitti, bacağından vuruldu
Konya’da akrabalarını ziyarete giden 17 yaşındaki genç Ali Osman K. dışarıya gezmek için çıktığı sırada bacağından vurularak yaralandı.
Misafirliğe gitti, bacağından vuruldu Misafirliğe gitti, bacağından vuruldu Misafirliğe gitti, bacağından vuruldu

Olay, 23.15 sıralarında Merkez karatay İlçesi Kozağaç Mahallesi Ilıcak Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Osman K. (17) sokak üzerindeki bir yakın akrabasına ziyarete gitti. Akşam saatlerinde evde canı sıkılan Ali Osman K. sokağa gezmek için dışarı çıktı. Genç sokak üzerinde Mustafa Celalettin Ç. (15) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Celalettin Ç. evine giderek babasına ait av tüfeğini aldı ve Ali Osman K.’ya ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Ali Osman K.nın akrabaları polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil sağlık Ekipleri  sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, ambulansla genci Konya eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı. Bacaklarından yaralanan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

hdaze_1501483158_7629.jpeg
 

POLİSİ GÖRÜNCE TESLİM OLDU

Olayla ilgili çalışma başlatan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerine geldi. Bu sırada şüpheli Mustafa Celalettin Ç. evinden çıkarak polis ekiplerine teslim oldu. Ekipler, Mustafa Celalettin Ç.’yi suç aleti av tüfeği ile birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Antalya'da bakıcı dehşeti!Antalya'da bakıcı dehşeti!Antalya'nın Finike İlçesi’nde oturan Hatice Duman, sabah bakıcya teslim ettikleri 8 aylık erkek bebekleri Nefes’i, öğleden sonra beyin kanaması geçirmiş halde geri aldı.
Tarihi keşif! Gizli kazıda ortaya çıktıTarihi keşif! Gizli kazıda ortaya çıktıAntalya Kaleiçi’nde kamuoyundan gizli olarak yürütülen resmi kazılarda Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü’ne ait hizmet binasının altında Roma dönemine ait antik tiyatro çıktı
Diriliş Ertuğrul'da düğün zamanı!Diriliş Ertuğrul'da düğün zamanı!Ünlü çift Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar, yakın dostları Cavit Çetin Güner ve Gizem Örge'nin nikah şahitliğini yaptı.
Misafirliğe gitti, bacağından vurulduMisafirliğe gitti, bacağından vurulduKonya’da akrabalarını ziyarete giden 17 yaşındaki genç Ali Osman K. dışarıya gezmek için çıktığı sırada bacağından vurularak yaralandı.
Lüks otelin balkonunda ilginç görüntü!Lüks otelin balkonunda ilginç görüntü!Taksim Meydanı'nda bulunan lüks bir otelin balkonuna otel müşterileri tarafından asılan çamaşırlar dikkat çekerken, vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Hükümetten ilk açıklama!Hükümetten ilk açıklama!Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Atatürk heykeline saldırıya ilişkin hükümetten ilk açıklama Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'dan geldi.
  • Şok fotoğraflar yayınlandı!31 Temmuz 2017 Pazartesi 11:00
  • Gören ihbar etti! Gözaltına alındı31 Temmuz 2017 Pazartesi 10:59
  • Eski eşi ve kızını 'ev' için katletti31 Temmuz 2017 Pazartesi 10:58
  • Sahte estetikçiye bir darbe daha!29 Temmuz 2017 Cumartesi 15:53
  • Kadir İnanır'ın yeğenlerinin sayısı şaşırttı!29 Temmuz 2017 Cumartesi 15:53
  • Tijen Karaş: Bildiriyi okumak istemeyince...29 Temmuz 2017 Cumartesi 15:52
  • Antalya'da dehşet! Turistlerin can pazarı29 Temmuz 2017 Cumartesi 11:47
  • Bu kare sosyal medyayı salladı28 Temmuz 2017 Cuma 14:41
  • Ünlü oyuncu namaz kılarken fotoğrafını paylaştı28 Temmuz 2017 Cuma 14:24
  • Kızını boğulmaktan kurtaran imamdan acı haber28 Temmuz 2017 Cuma 14:22
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri