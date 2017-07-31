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Tarihi keşif! Gizli kazıda ortaya çıktı

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Tarihi keşif! Gizli kazıda ortaya çıktı
Antalya Kaleiçi’nde kamuoyundan gizli olarak yürütülen resmi kazılarda Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü’ne ait hizmet binasının altında Roma dönemine ait antik tiyatro çıktı
Tarihi keşif! Gizli kazıda ortaya çıktı Tarihi keşif! Gizli kazıda ortaya çıktı Tarihi keşif! Gizli kazıda ortaya çıktı

Antalya Muratpaşa İlçesi Kaleiçi mevkiinde Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı olarak hizmet veren Antalya Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü’ne ait hizmet binasının altında Helenistik dönemde inşa edilip Roma döneminde büyütülen antik bir tiyatro olduğu ortaya çıktı.

‘YIKIM KARARI ALINABİLİR’

Antalya Müzesi Müdürlüğü tarafından kamuoyundan gizli olarak yürütülen kazılarda antik tiyatronun merdivenlerine ulaşıldığı belirtilirken, tarihi yapının tamamen ortaya çıkarılması için Enstitü binasının yıkılması gündemde. Yıkım kararı için kazılarda elde edilen bilgilerin netleştirilmesi bekleniyor.

MERDİVENLERE ULAŞILDI

Yetkililer, “Kazılar çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Sadece enstitü binası altında değil diğer parsellerde de bazı tespitler yapıldı. Tiyatronun merdivenleri açık bir şekilde ortaya çıktı. Çalışma sürdürüp bu tarihi yapıyı herkesle paylaşmak istiyoruz” dedi.

‘KAZI SÜRÜYOR’

Kaleiçi’nde yürütülen çalışmaları doğrulayan Antalya Müzesi Müdürü Mustafa Demirel, “Bölgedeki kazı çalışmaları devam ediyor. Ancak şu an için net bir açıklama yapmam doğru olmaz. Kazılarda elde edilecek neticelere göre kamuoyunu bilgilendireceğiz” diye konuştu.

‘ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK’

Ortaya çıkan tarihi yapı ile ilgili inceleme yapan ve son bilgileri Hürriyet ile paylaşan Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhan Varkıvanç, şöyle dedi: “Tesadüfen iki farklı alanda kalıtılar karşımıza çıktı. Yaptığımız çalışmalarda da bu bölgede Roma dönemine ait büyük bir tiyatronun olduğunu tespit ettik. Bu yapı antik dönemin anlaşılması konusunda çok büyük önem taşıyor.

‘KENTİN MEYDANI’

“Buranın bir kent meydanı, kültür alanı olduğunu düşünüyoruz. Ve bölgedeki diğer alanların kamulaştırma yapılarak kazılması gerektiğine inanıyoruz. Kaynak yaratılır ve tiyatronun yanı sıra diğer tarihi kalıntılar gün yüzüne çıkarılırsa tarih ve turizm adına çok önemli bir çalışma olur. Biz buradaki tiyatronun Helenistik dönemde inşa edilip Roma döneminde büyütüldüğünü tahmin ediyoruz.”

‘GÜN YÜZÜNE ÇIKMALI’

Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik ise şöyle konuştu: “Bizi heyecanlandıran bir gelişme. Kazılardan çıkacak yeni ayrıntıları biz de merak ediyoruz. Tiyatronun bulunması oranın merkezi bir alan olduğunu gösteriyor. Bu da antik çağ için önemli bir veri. Bir an önce enstitünün yıkılarak oradaki şehir gün yüzüne çıkarılmalı.”

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