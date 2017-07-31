31 Temmuz 2017 Pazartesi5 Zilkâde 1438
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Antalya'da bakıcı dehşeti!

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Antalya'da bakıcı dehşeti!
Antalya'nın Finike İlçesi’nde oturan Hatice Duman, sabah bakıcya teslim ettikleri 8 aylık erkek bebekleri Nefes’i, öğleden sonra beyin kanaması geçirmiş halde geri aldı.
Antalya'da bakıcı dehşeti! Antalya'da bakıcı dehşeti! Antalya'da bakıcı dehşeti!

Finike’de oturan 31 yaşındaki Hatice Duman, ilk bebekleri 8 aylık Nefes’e bakması için, çalışan anneye bakıcı parası uygulamasından yararlanarak 4 çocuk annesi D.A. ile anlaştı. 24 Nisan sabahı bebeğini bakıcısının evine bırakan Hatice Duman, saat 16.45 sıralarında kendisini telefonla arayan bakıcının söyledikleri karşında şoke oldu. Bebek ölüyor yetişin" sözleri üzerine taksiyle bakıcının evine giden Hatice Duman, yaşadıklarını şöyle aktardı

Telefonda duyduklarım karşısında çok kötü olmuştum. Beni bakıcının evine götüren taksi şoförüyle birlikte çocuğumu almak için yukarı çıkarken, bakıcı kucağında çocuğumla indi. Bebeğimin ellerini, ayaklarını elledim nabız yoktu, ölmüş gibiydi. ’Bebeğime ne oldu?’ diye sorduğumda bakıcı ’Yaşıyor gibiydi, sanırım ölmüş’ dedi. Bizimle birlikte hastaneye geldi ve oradaki doktorlara bebeğimin soğuk havale geçirdiğini söyledi. Finike Devlet Hastanesi’nden bebeğimi ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk ettiler."

YÜZDE 20 YAŞAMA ŞANSIYLA AMELİYATA ALINDI

Burada Nefes’in hemen yoğun bakıma alındığını belirten Hatice Duman, çekilen beyin tomografisinde travmaya bağlı beyin kanaması geçirdiğinin belirlendiğini söyledi. Birkaç gün yoğun bakımda kalan Nefes’in yüzde 20 yaşama şansıyla ameliyata alındığını belirten Duman, ameliyatın ardından bebeğinin uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra servise alındığını anlattı. Ameliyattan sonra 1 ay hastanede kaldıklarını anlatan Hatice Duman, sözlerine şöyle devam etti:

Bir ay hastanede kaldıktan sonra, bebek kendini toparlasın diye bizi eve gönderdiler. Geçen hafta tekrar hastaneye çağırdılar. İlk ameliyatından sonra başında ödem vardı. Beyin kanamasının olduğu sağ taraftaki kemiği kafatasının üzerine almışlardı, ödem geçtikten sonra 24 Temmuz’da yapılan ikinci ameliyatta o kemik tekrar yerine alındı. Şu anda bebeğimin sol el ve ayağı tutmuyor. Doktorlar bebeğimin kendini biraz toparladıktan sonra fizik tedaviye başlanacağını söyledi."

PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

Eşi 35 yaşındaki Cem Duman ile yaşadıkları olay karşısında yıkıldıklarını, bebeğine ne olduğunu bilmediğini söyleyen anne, o zor süreçte sadece bebeğini düşündüğünü, bebeği ameliyattan çıktıktan sonra da bakıcı hakkında jandarmaya suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Olayın savcılığa intikal ettiğini söyleyen Hatice Duman peşini bırakmayacaklarını, mahkeme gününü beklediklerini sözlerine ekledi.

HASTANEDEN BEBEKLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Minik Nefes’in ameliyat edildiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden ise şu bilgi verildi:

Bebek bize getirildiğinde beyninde travmaya bağlı kanama vardı. Bu tür vakalarda travma, bir yere çarpma, bir yerden düşme gibi kafanın herhangi bir sebeple darbe alması sonucu meydana gelir. Bebek önce müşahade altında tutuldu, ancak durumu ağırlaşınca uzmanlarımız tarafından ameliyat edilmesine karar verildi. Ameliyattan sonra bebekte iyileşme gözlendi. Beyin kanamasına bağlı olarak bebeğin sol tarafında hareket kaybı vardı ancak ameliyattaki başarıyla beraber şu anda sol tarafındaki hareket kaybı da büyük oranda düzeldi. Zaman içerisinde daha iyi olacağını umuyoruz. Bebeğin ikinci ameliyatı ise kafatası kemiğiyle ilgiliydi. Genel durumu şu anda iyi. Beyin cerrahi servisinde gözetim altında. En kısa zamanda taburcu etmeyi planlıyoruz."

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