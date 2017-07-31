31 Temmuz 2017 Pazartesi5 Zilkâde 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:06Güneş 05:52Öğle 13:18İkindi 17:10Akşam 20:30Yatsı 22:08
    • 32°C Adana
    • 37°C Adıyaman
    • 23°C Afyon
    • 29°C Ağrı
    • 24°C Amasya
    • 23°C Ankara
    • 37°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 107.533 -0.16
  • Altın: 143,328 -0.45
  • Dolar: 3,5190 -0.27
  • Euro: 4,1298 -0.31

Vatan haini Öksüz giderken böyle vedalaşmış!

»
FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ü 18 Temmuz günü havalimanında karşılayan kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.
Vatan haini Öksüz giderken böyle vedalaşmış!
Vatan haini Öksüz giderken böyle vedalaşmış! Vatan haini Öksüz giderken böyle vedalaşmış! Vatan haini Öksüz giderken böyle vedalaşmış!

Adil Öksüz’ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım savcıya şu ifadeyi verdi: 18 Temmuz’da uçakla İstanbul’a geldi. Ben karşıladım. 19 Temmuz’da Sakarya’ya geçtik. 20 Temmuz’da bizimle vedalaşıp, evden ayrıldı.

FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin sabahında Ankara Akıncı Üssü'nde yakalanmış ancak skandal biçimde serbest bırakılmıştı. Serbest kaldıktan sonra uçakla İstanbul'a giden Öksüz'ü havalimanında, FETÖ'nün Rusya imamı olduğu belirtilen ve aynı zamanda kayınbiraderi olan Ali Sami Yıldırım karşıladı. Halen İstanbul Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yıldırım savcılık tarafından Öksüz'ü havalimanında karşılamasına ilişkin olarak da sorgulandı.

oksuz_bana_bir_sey_sormayin_buralardan_gidiyorum_1501487478_4517.jpg

“AVUKATA İHTİYACIM VAR”

Yıldırım ifadesinde, Adil Öksüz'ün kendisini 18 Temmuz günü aradığını ve ‘Başına bir hadise geldiğini, Gölbaşı İlçesi'nde gözaltına alındığını ve bir avukata ihtiyacı olduğunu' belirttiğini, eniştesi olması sebebiyle Ankara Barosu avukatlarından birinin irtibatını verdiğini söyledi.

ONA DA “ARSA BAKTIM” DEMİŞ

Kısa bir süre sonra kendisini tekrar arayıp, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyleyen Öksüz'e, ‘sorunun ne olduğunu' sorduğunu belirten Yıldırım, bunun üzerine Öksüz'ün ‘komik bir hadise olduğunu ve gelince anlatacağını' söylediğini kaydetti.

Yıldırım, Öksüz'ün ortak otoparklarında bulunan SIR plakalı iki aracını alarak kendisini Atatürk Havalimanı'nda karşılamasını istediğini, bunun üzerine Öksüz'ü havaalanından alarak Üsküdar Kısıklı'da aynı binada oturdukları kendi evine götürdüğünü belirtti.
Burada kahvaltı yaptıkları sırada, Öksüz'e “Ne işin vardı oralarda?” diye sorduğunu, Öksüz'ün de Gölbaşı mevkiinde daha önceden planlı bir arsa alım satım işi için orada bulunduğunu söylediğini aktaran Yıldırım, 19 Temmuz'da akşamüstü Adil Öksüz'ün arabasıyla babası Cevat Yıldırım'ın Sakarya Akyazı'daki evine gittiklerini ve geceyi burada geçirdiklerini ifade etti.

“NEREYE GİTTİĞİMİ SORMAYIN”

Yıldırım, 20 Temmuz'da saat 12.00 sıralarında kahvaltı yaptıkları sırada bir yakınlarının aradığını ve ‘Adil Öksüz tutuklandı' şeklinde çıkan haberleri birlikte izlediklerini belirterek, bir süre sonra Öksüz'ün kendilerine “Bu şekilde devam ederse beni tekrar gözaltına alabilirler. Bana hiçbir şey sormayın, ben buralardan gidiyorum. Nereye gittiğimi de sormayın” dediğini ve arabasının orada kalmasını isteyerek zaman kaybetmeden evden çıktığını öne sürdü.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
100 dini öndere FETÖ çağrısı100 dini öndere FETÖ çağrısıAK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk "Türkiye'nin önde gelen dini alimlerinin toplanıp bunları mürted ilan etmesi gerekir"
Silivri İlçe Emniyet Müdürü makamında ölü bulundu!Silivri İlçe Emniyet Müdürü makamında ölü bulundu!Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan, makamında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Gözaltına alınan HDP'li vekil için karar verildi!Gözaltına alınan HDP'li vekil için karar verildi!HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Batman'da gözaltına alındı.
YAŞ için tarih belli oldu!YAŞ için tarih belli oldu!Yüksek Askeri Şura, Başbakan Yıldırım başkanlığında 2 Ağustos Çarşamba günü Çankaya Köşkü'nde toplanacak. Şura çalışmaları bir günde tamamlanacak.
Vatan haini Öksüz giderken böyle vedalaşmış!Vatan haini Öksüz giderken böyle vedalaşmış!FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ü 18 Temmuz günü havalimanında karşılayan kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.
TSK'nın eğitim sistemi tamamen değişti!TSK'nın eğitim sistemi tamamen değişti!Daha önce sadece üsteğmen ve yüzbaşıların girebildiği kurmaylık sınavına üsteğmenden yarbaya kadar rütbede olan subaylar katılabilecek.
  • O aracın içinde bakın kim vardı! Vur emrini verdi31 Temmuz 2017 Pazartesi 10:46
  • Aziz Yıldırım trafiği birbirine kattı! Motosiklet sürücüsünün önüne kırıp..31 Temmuz 2017 Pazartesi 10:41
  • HDP milletvekili gözaltına alındı31 Temmuz 2017 Pazartesi 10:33
  • Türkiye sınırında 4'lü operasyon!31 Temmuz 2017 Pazartesi 10:14
  • İşte FETÖ'nün kaymakam kadrosu31 Temmuz 2017 Pazartesi 10:05
  • ABD'de kan bağışlamak isteyen Türk'e şok cevap!31 Temmuz 2017 Pazartesi 09:40
  • Az önce açıklandı! TSK'dan sınır ötesi harekat!31 Temmuz 2017 Pazartesi 09:25
  • PKK'dan kaçmak isteyen Leyla'nın acı hikayesi!31 Temmuz 2017 Pazartesi 09:24
  • Erdoğan 'İsrail' için çağırdı! Olağanüstü toplantı31 Temmuz 2017 Pazartesi 09:01
  • Alçaklar aynı yönteme başvurdu31 Temmuz 2017 Pazartesi 08:36
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri