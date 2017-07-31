YAŞ için tarih belli oldu!

Yüksek Askeri Şura, Başbakan Yıldırım başkanlığında 2 Ağustos Çarşamba günü Çankaya Köşkü'nde toplanacak. Şura çalışmaları bir günde tamamlanacak.

Yüksek Askeri Şura, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında 2 Ağustos Çarşamba günü toplanacak. Çankaya Köşkü'ndeki toplantıya bazı bakanlar ilk defa katılacak, bazı bakanlar ise yeni görevleriyle masadaki yerini alacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Başbakan Yıldırım başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura, olağan toplantısını 2 Ağustos Çarşamba günü Çankaya Köşkü'nde yapacak.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminin ardından yapılan değişiklikler kapsamında şura toplantılarının ağustos ayında yapılması zorunluluğu kaldırılmış, bunun yerine toplantının başbakanın çağrısıyla ihtiyaç duyulan zamanlarda yapılması kararlaştırılmıştı.

Başbakan Yıldırım'ın çağrısı üzerine Yüksek Askeri Şura toplantısı teamüllere uygun olarak ağustos ayının başında yapılmasına karar verildi. Başbakan Yıldırım başkanlığındaki şura üyeleri toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret edecek.

"Çok gizli" nitelikli toplantı bir günde tamamlanacak. Toplantıda FETÖ ile mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki çalışmaların yanı sıra albay, general/amiral terfi ve atamalarının gündeme gelmesi bekleniyor.

Çankaya Köşkü'ndeki 3'üncü toplantı

Darbe girişimi sonrasında Yüksek Askeri Şuranın yapısında da değişikliğe gidilmişti.

Daha önce Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki "Çakmak Salonu"nda yapılan "çok gizli" nitelikli toplantı, Çankaya Köşkü'nde yapılmaya başlanmış, üyelerinde de değişiklik olmuştu. Çankaya Köşkü'ndeki ilk şura toplantısı darbe girişimi sonrasında Başbakan Yıldırım başkanlığında 28 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmişti.

Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'ndeki ikinci şura toplantısı ise 23 Ağustos 2016'da yapılmıştı. Özellikle görev süresinin uzatılması uygun görülen albaylarla ilgili konuların ele alındığı toplantıda şura yeni yapısıyla ilk defa toplanmıştı.

Şuranın yapısındaki değişiklikle başbakan yardımcılarının yanı sıra adalet, dış ve içişleri bakanları da toplantılara katılmaya başlamış, ordu ve donanma komutanlarının şura üyelikleri kaldırılmıştı.

Böylelikle başbakan başkanlığında toplanan şuranın üyeleri genelkurmay başkanı, başbakan yardımcıları, adalet bakanı, dışişleri bakanı, içişleri bakanı, milli savunma bakanı ve kuvvet komutanları olarak yeniden belirlenmişti. Ayrıca daha önce Genelkurmay Başkanlığınca yürütülen şuranın sekretarya hizmetlerini yürütme görevi Milli Savunma Bakanlığına devredilmişti.