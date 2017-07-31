31 Temmuz 2017 Pazartesi5 Zilkâde 1438
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100 dini öndere FETÖ çağrısı

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AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk "Türkiye'nin önde gelen dini alimlerinin toplanıp bunları mürted ilan etmesi gerekir"
100 dini öndere FETÖ çağrısı
100 dini öndere FETÖ çağrısı 100 dini öndere FETÖ çağrısı 100 dini öndere FETÖ çağrısı

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, FETÖ tehdidinin geçmediğini, bunlardan "sahtekar, yalancı, iki yüzlü" gibi tabirlerle kurtulmanın mümkün olmadığını belirterek, "Türkiye'nin önde gelen dini alimlerinin toplanıp bunları mürted ilan etmesi gerekir"dedi.

Külünk, 100 alime mektup yazıp FETÖ için toplanmaları ve mürted ilan etmeleri çağrısı yapacağını açıkladı. Parlamentoda bazı gazeteciler ile sohbet eden Külünk, FETÖ tehdidinin halen devam ettiğini belirterek, "Bu örgüt, emperyalizme itiraz edecek bütün kavramları tükettirdi. Ama küresel güç merkezi bu coğrafyayı bırakmayacak. O nedenle yarın bu örgütün yerine başka bir örgüt çıkarırlar. Biz bu örgüte sıkışıp kalırsak ve asıl bu örgüt üzerinden yapılanları görüp tedbir almazsak, bu örgüt gider başka bir örgüt gelir" diye konuştu.

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