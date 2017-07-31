31 Temmuz 2017 Pazartesi5 Zilkâde 1438
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Yenikapı'daki mitingi İsrail basını böyle gördü!

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İstanbul'daki Büyük Kudüs Mitingi İsrail basınında geniş yankı buldu. Yenikapı'daki 'vur vur' sesleri İsrail'i korkuttu!
Yenikapı'daki mitingi İsrail basını böyle gördü!
Yenikapı'daki mitingi İsrail basını böyle gördü! Yenikapı'daki mitingi İsrail basını böyle gördü! Yenikapı'daki mitingi İsrail basını böyle gördü!

İsrailli gazeteler, mitingde çalınan 'Vur vur, siyonizme vur' şarkısının sözlerine dikkati çekerek, 'İstanbul'da binlerce kişi bu sözleri haykırdı' ifadelerine yer verdi.

İstanbul Yenikapı Meydanı'nda Saadet Partisi öncülüğünde onlarca STK'nın destek verdiği Büyük Kudüs Mitingi düzenlendi. "İsrail güçten anlar" sloganıyla düzenlenen gösteriye yüzbinlerce insan akın etti. Yenikapı Meydanı'ndan renkli ve coşkulu kareler yansıdı.

İSRAİL GAZETESİNİ KORKUTAN MANZARA

Yenikapı'daki miting, dünya basınında geniş yer aldı. Özellikle İsrail medyası, mitingi manşetlerine taşıdı. İsrail gazetesi Times Of İsrael, "Binlerce kişi İsrail karşıtı gösteride 'Siyonizme vur' diye şarkı söyledi" başlığı ile duyurduğu haberinde şu ifadelere yer verdi:

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"Kudüs için bir araya gelen göstericiler Türk ve Filistin bayraklarını dalgalandırdı. 'Muhafazakar' bir partinin öncülüğünde bir araya gelen göstericiler, Filistinlilerle dayanışma içinde olduğunu vurguladı."

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Haberde, mitingde çalan "Vur, vur, vur, vur, Siyonizm'e vur" şarkısına dikkat çekildi.

İsrail gazetesi Yediot Ahronot'ta yer alan haberde ise, miting "Mescid-i Aksa'daki önlemlere karşı binlerce kişilik gösteri" başlığıyla servis edildi. Gazete, gösteride "Mescid-i Aksa onurumuzdur" sloganlarına dikkati çekti.

YENİ ŞAFAK

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