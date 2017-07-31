Ünlü futbolcu FETÖ itirafçısı oldu!

Başakşehir Spor Kulübü'nün sözleşmesini feshettiği eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı Bylock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim olan futbolcu buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda yaklaşık 2 saat ifade veren Bekir İrtegün savcılık tarafından 'FETÖ terör örgütüne üye olmak' suçundan adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. İrtegün hakimlik tarafından evrakları onaylandıktan sonra serbest bırakılmıştı.



İTİRAFÇI OLDU



Bekir İrtegün'ün nasıl serbest bırakıldığına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre; İrtegün'ün ifadesini alan Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü'ye önemli itiraflarda bulunduğu belirlendi. Samimi itiraflarda bulunan ve örgütle bağlantısına ilişkin birçok detay anlatan İrtegün'ün itirafçı olması sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirlendi.





Bilindiği gibi Fethullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcıları örgüte ilişkin bilgi vermedikleri takdirde 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. Örgüte ilişkin itiraflarda bulunan kişiler ise Bekir İrtegün örneğinde olduğu gibi adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor.