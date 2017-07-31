31 Temmuz 2017 Pazartesi5 Zilkâde 1438
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PKK katliamından, dünya şampiyonluğuna!

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Yıldızlarda dünya şampiyonu olan milli atlet Mizgin Ay'ın hikayesi, film senaryolarını aratmıyor.
PKK katliamından, dünya şampiyonluğuna!
PKK katliamından, dünya şampiyonluğuna! PKK katliamından, dünya şampiyonluğuna! PKK katliamından, dünya şampiyonluğuna!

Kenya'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede altın madalya kazanan Mizgin'in annesi Gülşen Ay'ın, PKK terör örgütünün 1994'te Mardin'de gerçekleştirdiği katliamdan son anda kurtulduğu ortaya çıktı.

Mizgin'in babası Cemil Ay, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşadıkları evlerinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ormancık köyünde gerçekleşen PKK katliamında eşinin 5 kardeşi ile annesinin şehit olduğunu söyledi.

Eşinin katliamdan son anda kurtulduğuna işaret eden Ay, "Gülşen'in öz kardeşleri bu olayda şehit oldu. Biz Batman'da oturuyorduk. Eşim misafir olarak annesinin köyüne ziyarete gitmişti. Köyde 1-2 ay kaldı. Annem, 'Bu kadar misafirlik yeter, gidip getireyim.' dedi. Gitti, getirdi. Getirdiği akşam da köye saldırı yapıldı. Annem gidip eşimi almasaydı, o da şehit olacaktı." ifadelerini kullandı.

Ay, eşinin köy koruyucu olan babasının bu saldırıdan kurtulduğunu, daha sonra Batman'a taşındığını ve burada başka bir evlilik yaptığını dile getirdi.

- Memurluk hakkından faydalanmak istiyor

Cemil Ay, eşinin şehit yakınlarına tanınan memurluk hakkından faydalanmak için başvuruda bulunduğunu söyledi.

İlk başta, eşinin okuma yazma bilmediği için bu haktan yararlanamadığını anlatan Ay, "Okuryazar belgesini aldı. Daha sonra ise yaşla alakalı bir sıkıntı çıktı." diye konuştu.

Eşinin 45 yaş sınırını 2-3 ayla geçtiği için söz konusu hakkın üvey kardeşlerine geçtiğini belirten Ay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eşimin 6 kız, 2 de erkek üvey erkek kardeşi var. Hukuki yollara başvurduk. Biz hakkımızı kaybetmişiz, yaştan dolayı 'hakkınız kardeşlerinize geçti' diye cevap aldık. Kardeşleri olmasaydı bu haktan yararlanabilecekti. Kardeşleri olduğu için yaştan dolayı hak onlara geçiyor. O zamanlar çocukların yaşı genellikle ya küçük ya da büyük yazdırılıyordu. Tekrar yaş tespiti yapılacak, mahkeme kararıyla tespit edilecek. Eşimin gerçek yaşı neyse ortaya çıkacak. Yaşı 45'in altında çıkarsa bu haktan yararlanabilecek."

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