Arman'dan skandal tweet! Haşema ve başörtüsü...

Kıyafetime karışma kampanyasına destek veren Hürriyet yazarı Ayşe Armanskandal tweetle sosyal medyayı salladı. Müftülerin nikah kıyabilmesini öngören tasarıya tepki gösteren Arman'a sosyal medyadan tepki yağdı...

Arman'ın 13 Temmuz'da kaleme aldığı 'zulmün adı haşema' adlı yazısında kadınlar ve haşema ile ilgili kullandığı ifadeler çileden çıkarttı.

İşte o yazıdan da bir bölüm...

“Şu halimize bak... Acayip sinir oluyorum. Bu ne haksızlıktır. Ne saçmalıktır. Ay o kadar üzücüydü ki, anlatamam. Tüm tecrübelerimiz arasında, bizi en çok kahreden bu oldu. ‘Karşı mahalle’nin kadınlarının bir kısmı hiç yüzmüyor ya, onları çok iyi anlıyorum. Hak da veriyorum, bunu yaşamaktansa, yüzmemek daha iyi (...) Sudan bu haşema denilen şeyle çıkması da bir felaket.”