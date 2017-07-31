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2017 vekalet yoluyla kurban bedeli ne kadar?

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2017 vekalet yoluyla kurban bedeli ne kadar?
Yaklaşan kurban bayramıyla önce Türkiye Diyanet Vakfı vekalet yoluyla kurban bedeli rakamını açıkladı. 2017 yılında yurtiçi ve yurtdışı vekaletle kurban kesimi bedeli ne kadar? İşte detaylar..
2017 vekalet yoluyla kurban bedeli ne kadar? 2017 vekalet yoluyla kurban bedeli ne kadar? 2017 vekalet yoluyla kurban bedeli ne kadar?

TDV vekaletle kurban bedellerini açıkladı
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Mustafa Tutkun, vekalet yoluyla kurban bedelini açıkladı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Mustafa Tutkun, yaptığı açıklamada, vekaletle kurban organizasyonu kapsamında yürüttükleri çalışmaları tamamladıklarını söyledi.

Türkiye'de 275 merkezde, yurt dışında 135 ülke ve 400 bölgede, yaklaşık 275 bin hisse kurban kesimiyle ilgili planlamaları yaptıklarını bildiren Tutkun, "Türkiye'den vekalet vermek isteyen vatandaşlarımızın yurt içinde kurbanlarının kesilmesi için 850 lira, yurt dışında kurban vekaleti için ise 600 lira bedel belirlendi.

Yurt dışından kurban vekaletlerini verecek vatandaşlarımız ise 150 avro üzerinden belirlenen rakamlarla, vekaletlerini TDV'ye ulaştırmış olacak." diye konuştu.

Vatandaşların bu yıl da vakfa bağışlarını yapabileceğini belirten Tutkun, "www.diyanetvakfi.org.tr" adresi, online bankacılık sistemi, anlaşmalı banka, PTT ile TDV il ve ilçe şubeleri, müftülükler ya da mahallelerdeki din görevlileri aracılığıyla vekaletlerin vakfa ulaştırılabileceğini bildirdi.

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