31 Temmuz 2017 Pazartesi5 Zilkâde 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:06Güneş 05:52Öğle 13:18İkindi 17:10Akşam 20:30Yatsı 22:08
    • 37°C Adana
    • 40°C Adıyaman
    • 28°C Afyon
    • 32°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 39°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 37°C Aydın
    • 31°C Balıkesir
  • BIST: 107.530 -0.16
  • Altın: 143,607 -0.26
  • Dolar: 3,5193 -0.26
  • Euro: 4,1285 -0.34

Hainlerin o yalanı deşifre oldu! Meğer...

»
Darbe girişiminde birinci köprüyü kapatan er ve askeri öğrencilere Kuleli’de yola çıkmadan önce ‘Ordu yönetime ey koydu, emirlere uyulacak’ denildiği ortaya çıktı.
Hainlerin o yalanı deşifre oldu! Meğer...
Hainlerin o yalanı deşifre oldu! Meğer... Hainlerin o yalanı deşifre oldu! Meğer... Hainlerin o yalanı deşifre oldu! Meğer...

Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan er ve öğrencilerin "Tatbikata gittiğimizi sandık, darbe olduğunu bilmiyorduk" şeklindeki savunmalarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iddianamesinde köprüde görev yapan tüm er ve askeri öğrencilerin darbeden haberdar olduğu bildirildi.

OKUL KOMUTANI DARBE OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

İddianamede, 15 Temmuz 2016'da saat 20.00 sıralarında alarm verilmesi üzerine Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı'nda bulunan tüm rütbeli personel ile askeri öğrenci, er ve eratın kamuflajlı bir şekilde içtima alanında toplandıkları, burada Kuleli Askeri Lisesi Okul Komutanı Kurmay Albay Mürsel Çıkrıkçı'nın tüm askeri personele hitaben, "Ordu yönetime el koymuştur, herkes emirlere riayet edecektir, etmeyenlerin ellerinden silahları alınıp gereği yapılsın" dediğine dikkat çekildi.

İddianamede; Çıkrıkçı'nın, tüm askeri personelin silah alarak nizamiye önünde toplanması emrini verdiğine, rütbelilerin ve askerlerin tam teçhizatlı ve silahlı şekilde nizamiye önünde toplandıklarına ve gruplara ayrılarak başlarındaki rütbelilerle belirlenen bölgelere sevk edildiklerine işaret edildi. 

Darbe faaliyetinin fiilen başlaması üzerine, Kuleli Askeri Lisesi personelleri olan şüpheliler Yarbay Turgay Ödemiş, Binbaşı Ahmet Taştan ve Astsubay İbrahim Gül'ün emir komutası altına giren toplam 46 şüphelinin, sürücüleri 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı personelleri olan Unimog araçlarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne intikal etmek üzere Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı'ndan çıkış yaptıklarına vurgu yapıldı.

'SIKIYÖNETİM YÜZDE 96 BAŞARILI'

Yüzbaşı İbrahim Karataş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesinde, Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı'nın nizamiyesinde bekledikleri sırada Mürsel Çıkrıkçı'nın burada bulunan askerlere, "Sıkıyönetim yüzde 96 oranıyla başarıya ulaştı. 81 İl Emniyet Müdürü tabi oldu" şeklinde konuştuğunu duyduğunu ifade etti.

KILIÇDAROĞLU O ERLER İÇİN YÜRÜMÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT Kumpası davasında hüküm giymesi üzerine 'Adalet Yürüyüşü' başlatmış, "Güzel bir yürüyüş oldu. Hapiste açlık grevinde olanlar, hapiste olan gazeteciler, hapiste olan erler, hapiste olan öğrenciler, hapiste olan akademisyenler tamamı için yürüyoruz." demişti.

SABAH

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bir anda önünde eğildiler! Sebebi herkesi ağlattıBir anda önünde eğildiler! Sebebi herkesi ağlattıUluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali için Büyükçekmece’ye gelen Kore heyeti, Kore gazileri Yaşar Erkanlı ve Ahmet Özkan’ı evlerinde ziyaret ettiler.
Silivri Emniyet Müdürü'nün ölüm nedeni belli olduSilivri Emniyet Müdürü'nün ölüm nedeni belli olduSilivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan makamında başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi.
Bombalı saldırı hazırlığındaki PKK'lı yakalandıBombalı saldırı hazırlığındaki PKK'lı yakalandıYüksekova'da düzenlenen operasyonda bombalı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı terörist yakalandı.
Hainlerin o yalanı deşifre oldu! Meğer...Hainlerin o yalanı deşifre oldu! Meğer...Darbe girişiminde birinci köprüyü kapatan er ve askeri öğrencilere Kuleli’de yola çıkmadan önce ‘Ordu yönetime ey koydu, emirlere uyulacak’ denildiği ortaya çıktı.
FETÖ'cü hainin 'PKK' örneği salonu çileden çıkardıFETÖ'cü hainin 'PKK' örneği salonu çileden çıkardıFETÖ'cü teröristin “PKK’lılar bana böyle davranmazdı” sözlerine şehit yakınları ve gazileri tepki gösterdi.
Atatürk heykeline saldıran kişi için karar çıktıAtatürk heykeline saldıran kişi için karar çıktıŞanlıurfa'da Atatürk heykeline saldıran esnaf hakkında tutuklama kararı verildi.
  • Yenikapı'daki mitingi İsrail basını böyle gördü!31 Temmuz 2017 Pazartesi 13:20
  • Diyanet Vakfı kurban bedellerini açıkladı31 Temmuz 2017 Pazartesi 13:16
  • 100 dini öndere FETÖ çağrısı31 Temmuz 2017 Pazartesi 12:40
  • Silivri İlçe Emniyet Müdürü makamında ölü bulundu!31 Temmuz 2017 Pazartesi 12:36
  • Gözaltına alınan HDP'li vekil için karar verildi!31 Temmuz 2017 Pazartesi 12:02
  • YAŞ için tarih belli oldu!31 Temmuz 2017 Pazartesi 11:40
  • Vatan haini Öksüz giderken böyle vedalaşmış!31 Temmuz 2017 Pazartesi 11:20
  • TSK'nın eğitim sistemi tamamen değişti!31 Temmuz 2017 Pazartesi 11:00
  • O aracın içinde bakın kim vardı! Vur emrini verdi31 Temmuz 2017 Pazartesi 10:46
  • Aziz Yıldırım trafiği birbirine kattı! Motosiklet sürücüsünün önüne kırıp..31 Temmuz 2017 Pazartesi 10:41
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri