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Türkiye'den bomba 12 yeni proje!

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Türkiye'den bomba 12 yeni proje!
Savunma Sanayii Müsteşarlığınca, savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan çeşitli ürün ve çözümlerin geliştirilmesine yönelik bir dizi Ar-Ge projesi başlatılmasına karar verildi.
Türkiye'den bomba 12 yeni proje! Türkiye'den bomba 12 yeni proje! Türkiye'den bomba 12 yeni proje!

Savunma Sanayii Müsteşarlığınca (SSM),  savunma sanayisinde çeşitli stratejik ihtiyaçların yerli ve özgün üretimlerle  karşılanmasına, sektörün yeni kabiliyetler kazanarak rekabet gücünün artırılmasına yönelik yeni Ar-Ge projeleri başlatıldı.

SSM, uzun vadeli sistem ihtiyaçlarına ilişkin yurt içi teknolojik  birikim sağlamayı ve alt sistem, bileşen, teknoloji geliştirmeyi hedefleyen, seri  üretimi içermeyen proje modelinin uygulanmasına yönelik Ar-Ge çalışmalarını  sürdürüyor. Müsteşarlığın Ar-Ge Daire Başkanlığı da bu çabaların etkinliğini  artırmak amacıyla Ar-Ge panelleri düzenliyor.

Ar-Ge projelerinin dinamik bir süreçle başlatılabilmesi amacıyla ilki  geçen yılın aralık ayında Müsteşarlık ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)  temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Ar-Ge Paneli'nde, "ileri  malzemeler", "algılayıcılar" ve "bilgi teknolojileri" alanlarında önceliklendirilen konularda çeşitli projelerin başlatılmasına ve bazı konularda  geniş alan çağrılarının yapılmasına karar verildi.

Ar-Ge Paneli'nin ikincisi SSM ve TSK temsilcileriyle alanında uzman  akademisyenlerin katılımıyla toplandı. Ar-Ge projeleri yol haritası kapsamında  tespit edilen ve öncelikli olduğu değerlendirilen konular katılımcıların görüşüne  sunuldu. Panelde "ileri malzemeler", "algılayıcılar", "bilgi teknolojileri",  "tahrip" ve "KBRN" alanlarında önceliklendirilen konularda 12 projenin  başlatılması kararlaştırıldı.

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MALZEME İHTİYACINA CEVAP VERECEK TEKNOLOJİLER

Savunmada fark yapacak 12 projeyle şu alanlardaki ihtiyaçların  giderilmesine odaklanılacak:

- Kızılötesi sensör teknolojileri, süper örgü teknolojisi, RF güç  yükselteçleri, mikrobolometre teknolojisinin geliştirilmesi.

Görüşün zayıf olduğu gece, sis gibi hava koşullarıyla toz, duman gibi  saha şartlarında tehditlerin algılanması ve hareket kabiliyetinin artırılması  amacıyla kızılötesi kamera sistemleri kullanılıyor. SSM tarafından başlatılması  planlanan projeyle süper örgü algılayıcı malzeme içeren kızılötesi teknolojisinin  geliştirilmesi amaçlanıyor.

Mikrobolometre tipi dedektörler, hafiflik, taşınabilir olma, az güç  tüketimi ve düşük maliyet gibi avantajlarından dolayı termal silah dürbünü,  nişangahlar, termal el kameraları gibi çok çeşitli askeri sistemlerde kızılötesi  görüntüleme amaçlı kullanılıyor. Bu konudaki Ar-Ge projesiyle askeri sistemlerde  kullanılabilecek mikrobolometre teknolojisinin geliştirilmesi hedefleniyor.

- Pilotların ve operatörlerin simülatörde kaydedilen davranışsal  performans verileriyle eş zamanlı olarak nörofizyolojik işaretlerinin toplandığı  ve anlamlandırıldığı bilgilerin kullanılarak bir eğitim ortamının geliştirilmesi.

- Helikopter pallerinde kullanılan malzeme teknolojilerinin  geliştirilmesi.

- Havacılık ve savunma sanayisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere,  fonksiyonel parça imalatına yönelik, karmaşık geometrili parçalar için elektron  ışınıyla ergitme teknolojisi ve topoloji optimizasyon araçlarının geliştirilmesi.

- Dalga boyu (frekansı) ayarlanabilir lazer olarak tanımlanabilen  yüksek performanslı kuantum çağlayan lazer yapılarının geliştirilmesi.

- Hasar gören pist, taksi yolu ve uçuş alanlarının (apron) mümkün olan  en kısa sürede onarılması için gelişmiş pist çabuk onarım malzeme ve yöntemlerinin geliştirilmesi.

- Mühimmatlardaki yemleme şarjının duyarsız hale getirilmesi. Bu  kapsamda, ana patlayıcıyı patlatmak için kullanılan yemleme şarjının daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

- Radyasyon tespit teknolojileri geliştirilmesi.

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