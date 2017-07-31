31 Temmuz 2017 Pazartesi5 Zilkâde 1438
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FETÖ'cü hainin 'PKK' örneği salonu çileden çıkardı

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FETÖ'cü hainin 'PKK' örneği salonu çileden çıkardı
FETÖ'cü teröristin “PKK’lılar bana böyle davranmazdı” sözlerine şehit yakınları ve gazileri tepki gösterdi.
FETÖ'cü hainin 'PKK' örneği salonu çileden çıkardı FETÖ'cü hainin 'PKK' örneği salonu çileden çıkardı FETÖ'cü hainin 'PKK' örneği salonu çileden çıkardı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 155 sanık hakkında açılan dava başladı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza ve İnfaz Kurumundaki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve sanık yakınları katıldı. 

MAHKEMEDE 'U' DÖNÜŞÜ YAPTI

Kimlik tespitlerinin yapılmasının ve Mahkeme Başkanı Oğuz Dik’in iddianamenin özetini okumasının ardından sanık savunmalarına geçildi. Eski Pilot Albay Uğur Kapan, soruşturma aşamasındaki ifadelerini baskı ve işkence altında verdiğini savunarak, bu ifadelerini kabul etmediğini, mahkeme huzurunda vereceği ifadenin dikkate alınmasını istediğini söyledi. Üzerine atılı suçları kabul etmediğini belirten Kapan, FETÖ üyesi olmadığını öne sürdü. 

''HELİKOPTERDEN GÜL MÜ ATIYORDUNUZ ŞEREFSİZLER!''
 
Kendisine ve diğer darbecilere işkence yapıldığı iddialarını yineleyen darbeci pilot Kapan'ın, ''Helikopterimle Kuzey Irak'a düşseydim PKK'lılar bile bana böyle davranmazdı''sözleri üzerine duruşma salonu karıştı. Müşteki sıralarında oturan şehit yakınları ve gaziler, ''Helikopterden gül mü atıyordunuz şerefsizler?'' diyerek tepki gösterdi. Mahkeme Başkanı Oğuz Dik ise ''PKK'yı düşünmek sana mı kaldı?'' ifadelerini kullanarak Kapan'ın kışkırtıcı savunma yapmamasını istedi.

Mahkeme Başkanı Dik’in talimatı ile tepki gösteren müştekilerden bazıları salondan dışarıya çıkarıldı. Duruşma, Kapan'ın savunmasıyla devam ediyor. 

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