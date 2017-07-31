Martin Schulz itiraf etti: Erdoğan'dan etkilendim

Almanya’da gelecek aylarda gerçekleşecek seçimlerde Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) başbakan adayı olan Martin Schulz, Katolik HaberAjansı’na (KNA) bir mülakat verdi.

Son dönemde Ankara-Berlin hattının gerilmesiyle birlikte Türkiye karşıtı açıklamalarını sertleştiren Schulz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanhakkında konuştu.

TÜRKİYE'Yİ AVRUPA'DAN UZAKLAŞTIRDI YALANI

DW'de de yer alan habere göre Schulz ''Erdoğan'dan benim gibi birçokları başında hoşlanmıştı, zira Türkiye'yi Avrupa'ya yaklaştırmak istiyordu. Bu, süre içerisinde tam tersine dönüştü'' dedi.

Almanya'daki bir çok siyasi isim gibi Schulz da Türkiye'nin her türlü zorluğa göğüs gererek gelişmeye ve büyümeye devam ettiğini gördükten sonra Türkiye hakkındaki açıklamalarını küstahlık seviyesine çıkarmıştı.

KÜSTAH TEHDİT

Son dönemde gündeme gelen idam cezasının yeniden yürürlüğe girmesi tartışması hakkında da konuşan Schulz küstah tehditlerde bulunara, ''Erdoğan idam cezasını gerçekten yürürlüğe sokacak olursa o zaman Avrupa Birliği'ne kapıyı kapatmış olur'' yorumunu yaptı.