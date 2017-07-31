31 Temmuz 2017 Pazartesi5 Zilkâde 1438
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Erdoğan bizzat talimat verdi! Yüzde 102 artış var

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış ticarette TL kullanımının artırılması talimat vermiş ve birçok ülkeyle yerel para ile ticaret için anlaşma yapılmıştı. Bu hamle sonuç vermeye başladı.
Erdoğan bizzat talimat verdi! Yüzde 102 artış var
Erdoğan bizzat talimat verdi! Yüzde 102 artış var Erdoğan bizzat talimat verdi! Yüzde 102 artış var Erdoğan bizzat talimat verdi! Yüzde 102 artış var

Uygulamaya geçeli kısa bir süre olmasına rağmen 'yerli para ile ticaret'te büyük gelişme yaşandı. Türkiye'nin TL ile yaptığı ihracat, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 102 arttı. İthalatta TL kullanımının artış oranı yüzde 24,7 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, dış ticarette ocak-haziran döneminde yapılan ihracat 77,4 milyar doları, ithalat 108,3 milyar doları aştı. Söz konusu dönemde ihracattaki artış oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2, ithalattaki artış oranı ise yüzde 8,7 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde Türk lirası kullanımı ihracatta yüzde 102 artışla 3 milyar 688 milyon 73 bin dolardan 7 milyar 456 milyon 905 bin dolara yükseldi.

İHRACATTA EN ÇOK TÜRK LİRASI ARTTI

Aynı dönemde ihracatta kullanılan dolar tutarı yüzde 0,1 artışla 30,9 milyar dolara, avro tutarı ise 34 milyar 458 milyon dolardan yüzde 5,3 artarak yaklaşık 36 milyar 271 milyon dolara çıktı. İhracatta kullanım tutarı en çok artan para birimi Türk lirası olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl ocak-haziran dönemindeki toplam ihracat içinde Türk lirasının payı yüzde 5,1 iken bu yılın aynı döneminde oran yüzde 9,7'ye kadar yükseldi.

İTHALATTA TL DURUMU

İthalatta Türk lirası kullanımı ise bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,7 artarak 8 milyar 561 milyon doları aştı. Söz konusu dönemde ithalatta avro kullanımı yaklaşık yüzde 1,9 azalırken dolar kullanımı yüzde 12,4 artış gösterdi.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde toplam 99,7 milyar dolarlık ithalatın yüzde 6,9'una denk gelen kısmı Türk lirası ile yapılırken, bu yılın aynı döneminde yüzde 7,9'una karşılık gelen ithalat Türk lirasıyla yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam dış ticaret içinde Türk lirasının payı ise yüzde 6,2'den yüzde 8,6'ya yükseldi ve tutarı 16 milyar doları aştı.

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