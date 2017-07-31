Alınan bilgilere göre; Bilecik Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi içerisinde bulunan Hamsu Vadisindeki bir ağaçtan karadut yiyen vatandaşın üstünde lekeler oluştu. Türbeye ziyaret gelen kişiler, uzaktan üzerindeki lekeler kan zannederek şahıstan şüphelenip hemen polisi aradılar.
KARADUT YEMİŞ
Olay yerine gelen posi ekipleri vadiyi tarayarak şahsı buldu. Şahsın türbe altındaki vadide karadut yediği, ağaca çıktığı için de üzerinde lekeler oluştuğuna anlaşıldı.
31 Temmuz 2017 Pazartesi5 Zilkâde 1438
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Yanlış anlaşılma ortalığı ayağa kaldırdı
Bilecik’te karadut yiyen bir şahsın üzerindeki lekeleri kan zanneden vatandaşların ihbarı üzerine polisi ayağı kaldırdı.
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