31 Temmuz 2017 Pazartesi5 Zilkâde 1438
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Tuğrul Türkeş, Yüksekdağ'ın odasına yerleşti!

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AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, vekilliği düşürülen Figen Yüksekdağ’ın Meclis’teki odasına yerleşti.
Tuğrul Türkeş, Yüksekdağ'ın odasına yerleşti!
Tuğrul Türkeş, Yüksekdağ'ın odasına yerleşti! Tuğrul Türkeş, Yüksekdağ'ın odasına yerleşti! Tuğrul Türkeş, Yüksekdağ'ın odasına yerleşti!

Yeni kabinede yer bulamayan AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, yeniden Meclis’e dönerken, vekilliği düşürülen HDP’nin eski Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ’ın boşaltılan odasını kullanmaya başladı.

Yüksekdağ’ın 21 Şubat’ta hakkındaki hapis cezasının onaylanmasından sonra milletvekilliğinin düşürülmüş ve çalışma odası olarak kullandığı Yeni Halkla İlişkiler Binası’ndaki 6013 nolu odası da aynı gün boşaltılmıştı. O tarihten bu yana boş olan oda, geçtiğimiz günlerde yeni sahibi tarafından kullanılmaya başlandı.

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