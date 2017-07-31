31 Temmuz 2017 Pazartesi5 Zilkâde 1438
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Silivri Emniyet Müdürü'nün ölüm nedeni belli oldu

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Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan makamında başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi.
Silivri Emniyet Müdürü'nün ölüm nedeni belli oldu
Silivri Emniyet Müdürü'nün ölüm nedeni belli oldu Silivri Emniyet Müdürü'nün ölüm nedeni belli oldu Silivri Emniyet Müdürü'nün ölüm nedeni belli oldu

Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan makamında başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamayla Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın intihar ederek hayatını kaybettiği belirtildi. 

Alınan bilgiye göre, Silivri Emniyet Müdürlüğüne sabah saatlerinde gelen çalışanlar, Çalışkan'ı makamında başından vurulmuş halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekibinin incelemesinde, Çalışkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ BİLGİ ALDI

Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın sabah saatlerinde makamında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulunmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, olay yerine geldi. Beraberindeki polis müdürleriyle Silivri Emniyet Müdürlüğü'ne giren ve olay hakkında bilgi aldığı öğrenilen Çalışkan, bina önünde bekleyen gazetecilere açıklama yapmadan buradan ayrıldı.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamayla Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın intihar ederek hayatını kaybettiği belirtildi. 

Bu arada, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin tamamlanmasının ardından Hakan Çalışkan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Emniyet binasında inceleme yapan Parmak İzi Tespit ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekibi de binadan ayrıldı.

ARALIK AYINDA ATANMIŞTI

Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan, 26 Aralık 2016 tarihinde Emniyet Müdürü Hakan Er'in yerine Silivri'ye Emniyet Müdürü olarak tayin olmuştu. Çalışkan, özellikle uyuşturucu konusunda ilçede büyük hassasiyet göstermesi ile biliniyordu.

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