Moore'un paylaştığı fotoğrafta aracının bulunduğu bölüm dışındaki bütün yol asfaltlanmış gözüküyor. İngiliz elçi, fotoğrafın altına "Ankara’daki asfalt ekipleri çok hoşgörülü. :) Sanırım Birleşik Krallık’ta olsa araç çektirilirdi (ya da asfalt üzerine dökülürdü)" yazısını paylaştı. Moore, bu paylaşımıhı hem İngilizce hem Türkçe yaptı.
31 Temmuz 2017 Pazartesi5 Zilkâde 1438
- Sürpriz görüşme! Demirören ve Şenol Güneş...Bir anda önünde eğildiler! Sebebi herkesi ağlattıErdoğan bizzat talimat verdi! Yüzde 102 artış var'Eşim ayağımı yıkar'İngiliz Büyükelçi Moore'u şaşkına çeviren olaySilivri Emniyet Müdürü'nün ölüm nedeni belli olduKatar'dan ambargocu ülkelere rest! ReddettilerBombalı saldırı hazırlığındaki PKK'lı yakalandıHainlerin o yalanı deşifre oldu! Meğer...Dolu mağduru araç sahiplerine uyarı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 04:06 Güneş 05:52 Öğle 13:18 İkindi 17:10 Akşam 20:30 Yatsı 22:08
- 37°C Adana
- 40°C Adıyaman
- 28°C Afyon
- 32°C Ağrı
- 26°C Amasya
- 27°C Ankara
- 39°C Antalya
- 22°C Artvin
- 37°C Aydın
- 31°C Balıkesir
- BIST: 107.530 -0.16
- Altın: 143,607 -0.26
- Dolar: 3,5193 -0.26
- Euro: 4,1285 -0.34
İngiliz Büyükelçi Moore'u şaşkına çeviren olay
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'Eşim ayağımı yıkar'Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Alişan'ın nişanlısı Eda Erol hakkında yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüştü. Şarkıcı Berdan Mardini'de Alişan'ı destekledi.
İngiliz Büyükelçi Moore'u şaşkına çeviren olayİngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore aracının fotoğrafını koyarak çok ilginç bir paylaşımda bulundu.
Çocuklar Duymasın'da FETÖ skandalı!Kanal D'de ikinci bölümü yayınlanan Çocuklar Duymasın adlı dizideki bir sahnede gözüken FETÖ kitabı ortalığı karıştırdı.
İşadamını otomobilinde kurşuna dizdiler!Ağrı'da 63 yaşındaki işadamı Cemal Altıntaş, otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Arman'dan skandal tweet! Haşema ve başörtüsü...Müftülere nikah kıyma yetkisi veren kanun tasarısı için Hürriyet yazarı Ayşe Arman tweet attı. Arman'a yorumcular sert tepki gösterdi...
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- 'Eşim ayağımı yıkar'
- İngiliz Büyükelçi Moore'u şaşkına çeviren olay
- İşadamını otomobilinde kurşuna dizdiler!
- Arman'dan skandal tweet! Haşema ve başörtüsü...
- Antalya'da bakıcı dehşeti!
- Tarihi keşif! Gizli kazıda ortaya çıktı
- Diriliş Ertuğrul'da düğün zamanı!
- Misafirliğe gitti, bacağından vuruldu
- Lüks otelin balkonunda ilginç görüntü!
- Hükümetten ilk açıklama!
- Şok fotoğraflar yayınlandı!
- Gören ihbar etti! Gözaltına alındı
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.