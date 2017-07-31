31 Temmuz 2017 Pazartesi5 Zilkâde 1438
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İngiliz Büyükelçi Moore'u şaşkına çeviren olay

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İngiliz Büyükelçi Moore'u şaşkına çeviren olay
İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore aracının fotoğrafını koyarak çok ilginç bir paylaşımda bulundu.
İngiliz Büyükelçi Moore'u şaşkına çeviren olay İngiliz Büyükelçi Moore'u şaşkına çeviren olay İngiliz Büyükelçi Moore'u şaşkına çeviren olay

Moore'un paylaştığı fotoğrafta aracının bulunduğu bölüm dışındaki bütün yol asfaltlanmış gözüküyor. İngiliz elçi, fotoğrafın altına "Ankara’daki asfalt ekipleri çok hoşgörülü. :) Sanırım Birleşik Krallık’ta olsa araç çektirilirdi (ya da asfalt üzerine dökülürdü)" yazısını paylaştı. Moore, bu paylaşımıhı hem İngilizce hem Türkçe yaptı.

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