'Eşim ayağımı yıkar'

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Alişan'ın nişanlısı Eda Erol hakkında yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüştü. Şarkıcı Berdan Mardini'de Alişan'ı destekledi.

Henüz yeni nişanlanan şarkıcı Alişan, nişanlısı Eda Erol ile ilgili "Çok güzel bir kadınla evlenmek istemezdim. Terliğimi de ayağıma getirmesini beklerim"demiş ve bu açıklamasının ardından uzun süre gündemden düşmemiş. Şarkıcı, birçok olumsuz tepki almıştı.

Kıbrıs'a konser vermeye giden şarkıcı Berdan Mardini, konser öncesi gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Bu esnada meslektaşı Alişan'ın açıklamalarına da değinen Mardini, "Eşim yeri gelir ayağımı yıkar, yeri gelir terliğimi getirir. Bana hizmet eder..." dedi.