31 Temmuz 2017 Pazartesi5 Zilkâde 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:06Güneş 05:52Öğle 13:18İkindi 17:10Akşam 20:30Yatsı 22:08
    • 37°C Adana
    • 40°C Adıyaman
    • 28°C Afyon
    • 32°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 39°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 37°C Aydın
    • 31°C Balıkesir
  • BIST: 107.530 -0.16
  • Altın: 143,607 -0.26
  • Dolar: 3,5193 -0.26
  • Euro: 4,1285 -0.34

Sürpriz görüşme! Demirören ve Şenol Güneş...

»
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Milli Takım teknik direktörlüğü için Şenol Güneş ile görüştü.
Sürpriz görüşme! Demirören ve Şenol Güneş...
Sürpriz görüşme! Demirören ve Şenol Güneş... Sürpriz görüşme! Demirören ve Şenol Güneş... Sürpriz görüşme! Demirören ve Şenol Güneş...

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in görevinden alınmasının ardından gözlerin çevrildiği A Milli Takım teknik direktörlüğü için TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile biraraya geldi.

İlk olarak Güneş'e, Dünya Kupası elemelerinde oynanacak 4 maç için teklif götürüldü. Anlaşma sağlanırsa Güneş, bu süre içerisinde hem Beşiktaş'ı hem de Milli Takımı çalıştıracak.

FİKRET ORMAN: "BİZE GELEN TEKLİF YOK"

Konuyla ilgili Sporx'e konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: "TFF'den bize gelen bir teklif yok, beni kimse aramadı, şu ana kadar bize ulaşmış bir teklif yok" ifadelerini kullandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Sürpriz görüşme! Demirören ve Şenol Güneş...Sürpriz görüşme! Demirören ve Şenol Güneş...TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Milli Takım teknik direktörlüğü için Şenol Güneş ile görüştü.
PKK katliamından, dünya şampiyonluğuna!PKK katliamından, dünya şampiyonluğuna!Yıldızlarda dünya şampiyonu olan milli atlet Mizgin Ay'ın hikayesi, film senaryolarını aratmıyor.
Ünlü futbolcu FETÖ itirafçısı oldu!Ünlü futbolcu FETÖ itirafçısı oldu!ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan ve ifade verip serbest bırakılan futbolcu Bekir İrtegün'ün ifadesinde önemli itiraflarda bulunduğu belirtildi.
Arda Turan'dan G.Saray açıklamasıArda Turan'dan G.Saray açıklamasıBarcelona forması giyen ancak geleceği belirsiz olan Arda Turan'dan Galatasaray ve transfer açıklaması geldi.
Semih Kaya'nın ayağı kırıldıSemih Kaya'nın ayağı kırıldıGalatasaray'dan Sparta Prag'a transfer olan Semih Kaya'nın ayak tarak kemiği kırıldı.
Milliler tarih yazdı!Milliler tarih yazdı!İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda, Ukrayna'yı penaltılarla 4-3 mağlup eden Erkek Futbol Milli Takımımız altın madalyanın sahibi oldu.
  • Fatih Terim'den son dakika açıklaması30 Temmuz 2017 Pazar 21:03
  • Fenerbahçe'den Emre Mor açıklaması!30 Temmuz 2017 Pazar 10:11
  • Fenerbahçeli futbolcu FIFA'ya gitti!30 Temmuz 2017 Pazar 10:10
  • Beşiktaş'tan Dursun Özbek'e teşekkür30 Temmuz 2017 Pazar 10:09
  • Bekir İrtegün mahkemeye sevk edildi!30 Temmuz 2017 Pazar 10:08
  • Galatasaray açıkladı! Ben Arfa, Fellaini...30 Temmuz 2017 Pazar 10:07
  • Kjaer imza için İspanya'ya gidiyor30 Temmuz 2017 Pazar 10:06
  • Arsenal, Benfica'ya fazla geldi30 Temmuz 2017 Pazar 10:05
  • Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım30 Temmuz 2017 Pazar 10:04
  • Başakşehir'in rakibi coştu!30 Temmuz 2017 Pazar 10:03
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri