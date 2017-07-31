Sürpriz görüşme! Demirören ve Şenol Güneş...

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Milli Takım teknik direktörlüğü için Şenol Güneş ile görüştü.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in görevinden alınmasının ardından gözlerin çevrildiği A Milli Takım teknik direktörlüğü için TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile biraraya geldi.

İlk olarak Güneş'e, Dünya Kupası elemelerinde oynanacak 4 maç için teklif götürüldü. Anlaşma sağlanırsa Güneş, bu süre içerisinde hem Beşiktaş'ı hem de Milli Takımı çalıştıracak.

FİKRET ORMAN: "BİZE GELEN TEKLİF YOK"

Konuyla ilgili Sporx'e konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: "TFF'den bize gelen bir teklif yok, beni kimse aramadı, şu ana kadar bize ulaşmış bir teklif yok" ifadelerini kullandı.