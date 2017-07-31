Tekirdağ'da yakalandı! Bakın kim çıktı...

Tekirdağ'da polisin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta gözaltına alınan Abdurrahman A.'nın, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın araçlarının bakım ve tamirini yaptığı belirlendi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurup aramaya aldı. Araçta bulunan Abdurrahman A., yapılan araştırılmasında terör örgütü DEAŞ ile bağlantısının bulunduğu belirlenince gözaltına alındı. Suriye uyruklu Abdurrahman A., polisteki ilk ifadesinde Suriye'den yaklaşık 2 ay önce yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığını belirterek, Halep'te bulunduğu süre içinde DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğünü söyledi. Abdurrahman A., Deyrizor, Rakka ve Münbiç'te DEAŞ'e ait araçların bakım ve tamirlerini yaptığını, babası Temir Abu Y.'nin de DAEŞ içinde tank sürücüsü olarak görev aldığını anlattı.

BABASI DA HATAY'DA GÖZALTINA ALINDI

Tekirdağ Emniyet Müdürülüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Abdurrahman A.'nın ifadeleri doğrultusunda Hatay Emniyet Müdürlüğü'nü bilgilendirmesi üzerine baba Temir Abu Y. de Hatay'da gözaltına alındı. DEAŞ'lı baba ile oğlunun soruşturmaları devam ederken, polisin bağlantılı bulundukları kişileri ortaya çıkarmak için çalışmaları sürüyor.