31 Temmuz 2017 Pazartesi5 Zilkâde 1438
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Katar'dan son dakika hamlesi

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Katar'dan yaşanan krize karşı bir son dakika hamlesi geldi. Katar, Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayette bulundu.
Katar'dan son dakika hamlesi
Katar'dan son dakika hamlesi Katar'dan son dakika hamlesi Katar'dan son dakika hamlesi

Katar ile 4 körfez ülkesi arasında yaşanan krizlde bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Katar, Dünya Ticaret Örgütü'ne, ülkeye uygulanan boykotun, ticaret, hizmet ve fikri mülkiyet haklarının çiğnenmesi olduğu gerekçesiyle şikayette bulundu.

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