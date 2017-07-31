Katar ile 4 körfez ülkesi arasında yaşanan krizlde bir son dakika gelişmesi yaşandı.
Katar, Dünya Ticaret Örgütü'ne, ülkeye uygulanan boykotun, ticaret, hizmet ve fikri mülkiyet haklarının çiğnenmesi olduğu gerekçesiyle şikayette bulundu.
31 Temmuz 2017 Pazartesi5 Zilkâde 1438
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Katar'dan son dakika hamlesi
Katar'dan yaşanan krize karşı bir son dakika hamlesi geldi. Katar, Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayette bulundu.
Katar ile 4 körfez ülkesi arasında yaşanan krizlde bir son dakika gelişmesi yaşandı.
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