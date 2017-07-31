Karadeniz’de gizemli variller sahile vurdu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri tarafından Karasu açıklarında gözlenen variller tehlikeli bir durum ortaya çıkmaması için kontrollü olarak muhafaza altına alındı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü’ne bağlı cankurtaran ekipleri Kuzey sahillerinde halkın can güvenliğinin yanı sıra tehlike saçan diğer unsurlara yönelik olarak da çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.

Bu kapsamda Karasu açıklarında görülen içi sıvı dolu variller cankurtaran ekipleri tarafından tehlike oluşturmaması için kıyıya alınırken, ilgili birimlerin incelemelerde bulunmaları için muhafaza altında tutuluyor.





HEMEN MÜDAHALEDE BULUNDULAR



İtfaiye Dairesi Başkanı Ayhan Orhan Arancı, Karadeniz açıklarında 1'i kıyıya vuran ve cankurtaran ekiplerinin görüş açısına da 6 adet varil girdiğini ve hemen müdahalede bulunduklarını açıkladı. Arancı, şöyle dedi:



"Vatandaşlarımızın can güvenliğinin yanında sahillerimizin temizliği noktasında da üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Denizde bulunan varillerden kıyıya yaklaşanları ekiplerimiz kontrollü bir şekilde muhafaza altına alıyor. Denizden çıkan ilk varilin içi sıvı doluydu. Muhteviyatının ve zarar durumunun belirlenmesi için belediye ekipleri sıvılardan numune aldılar. İlk incelemelerde varillerin bir sağlık sorunu oluşturmadığı saptandı. Konu ile ilgili gerekli incelemelerin yapılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ile de irtibat halindeyiz. Kendileri şu anda varillerin hangi ülkeye ait olduğunu saptamaya çalışıyorlar. Kıyıya yaklaşan varilleri kontollü bir şekilde muhafaza altına almaya ve gerekli incelemelerin yapılması için ilgili kurumlarla irtibat halinde olmaya devam edeceğiz.”