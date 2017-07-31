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F.Bahçe'de Mehmet Ekici şoku!

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F.Bahçe'de Mehmet Ekici şoku!
Fenerbahçe'de sol arka adalesinde ikinci derecede yırtık tespit edilen Mehmet Ekici, Sturm Graz maçında oynayamayacak.
F.Bahçe'de Mehmet Ekici şoku! F.Bahçe'de Mehmet Ekici şoku! F.Bahçe'de Mehmet Ekici şoku!

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici, sarı-lacivertli takımın akşam antrenmanında sol arka alt adalesinden sakatlandı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Mehmet'in çekilen MR'ı sonucunda adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiği duyuruldu.

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