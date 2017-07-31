F.Bahçe'de Mehmet Ekici şoku!

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici, sarı-lacivertli takımın akşam antrenmanında sol arka alt adalesinden sakatlandı.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Mehmet'in çekilen MR'ı sonucunda adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiği duyuruldu.
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Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici, sarı-lacivertli takımın akşam antrenmanında sol arka alt adalesinden sakatlandı.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Mehmet'in çekilen MR'ı sonucunda adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiği duyuruldu.